陳曉把劉亦菲舉高高！她鬆口內心顧慮「換我抱你吧」

劉亦菲、陳曉在中視八點檔《夢華錄》談情，這對俊男美女組合也為戲加分不少，劇中有一段男生把女生高高抱起的定情名場面，唯美浪漫，拍攝前劉亦菲和陳曉排戲時討論著怎麼呈現，陳曉先提議：「那我抱妳轉圈。」劉亦菲聽了卻笑著說：「我估計你抱不動我。」陳曉只好轉移焦點：「等我把台詞的問題解決了，再想怎麼抱。」當下劉亦菲竟俏皮地脫口而出：「那我抱你吧。」話一出讓陳曉笑翻。
記者羅凌筠/綜合報導
《夢華錄》中男女主角的情感戲觸動人心，劇中劉亦菲因被渣男背叛，當她與陳曉日久生情時，不禁對愛情存疑，有一幕她含淚對著閨密吐露：「我可能有點喜歡他了。」沒有過多的台詞，卻讓人感受到一個女人在愛情上所面臨的各各種掙扎糾結。劉亦菲具感染力的演技極為精湛，所以導演楊陽稱讚她是很有悟性的一位演員。
劉亦菲詮釋「趙盼兒」一角剛柔並濟，看的出不是僅僅背出台詞的演員，而是整個人全心投入，「這個人物是很有血有肉，很有靈魂、很有層次的一個角色。」劇中有一場她在未婚夫耳邊說出：「我趙盼兒永不為妾。」簡短一句話，語氣卻展現堅定、骨氣，劉亦菲也透露，雖然是古裝劇，但都是在詮釋人性，即使跨時代也可以理解人物的想法，「所有的喜怒哀樂、愛恨情仇，都是基於愛。盼兒的堅強不是一點傷心都沒有，這種複雜的情感，比較吸引我。」
《夢華錄》故事講述在杭州開茶坊的趙盼兒（劉亦菲飾），收到未婚夫歐陽旭高中探花的喜訊，以為是苦盡甘來，豈知卻慘遭拋棄，不認命的她，誓要上京討個公道，進京途中她幫助落難的皇城司指揮使顧千帆（陳曉飾），救了被夫休棄而投水自盡的孫三娘，還拯救被騙婚慘遭虐待的好姐妹宋引章，3人相互扶持留在東京，靠自己的本事闖出一片天。《夢華錄》5月10日起周一至周五晚間8點在中視頻道播出。