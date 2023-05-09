河樂廣場營運招商成功 預計112年底前營運

「河樂廣場營運移轉案」招商成功，台南市府經發局今 (9) 日舉辦簽約記者會，這是河樂廣場首次轉為民營，由目前經營北門井仔腳瓦盤鹽田的團隊台灣守護文創拿下。工務局局長蘇金安與臺灣守護文創股份有限公司董事長陳仁昌雙方進行簽約儀式，市長黃偉哲及經發局副局長蕭富仁見證。台灣守護文創公司預計投入超過600萬元針對進駐空間裝修，預計112年底前營運。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲表示，河樂廣場為世界7大令人期待公園之一，一直為市區熱門景點，下凹式露天水景設計及特意保留的中國城遺構及拆除回填展示區，更能讓大眾感受到府城最繁華運河碼頭、中國城的興衰。雖然近期因缺水導致河樂廣場暫停供應戲水用水，但河樂廣場建築遺構、夕陽及夜景之美，依然值得大家前來，加上廣場鄰近中正、國華、海安商圈及臺南運河等，相信民間機構進駐後將更加活絡週邊商圈、吸引更多旅遊人潮，打造臺南運河新亮點。
台灣守護文創提出「科技、時尚、環保、人文、永續」5大經營核心價值，結合「時尚光雕、竹構藝術」2大亮點計畫，以沉浸式劇場，結合光影、水影、人影的方式，打破場域想像，並搭配竹構裝置藝術，讓河樂廣場成為一條具有生命力的河。同時運用科技將損耗的竹製成炭，落實碳捕抓到碳固化，擴大竹碳使用層面，讓資源再利用，竹構未來。
陳仁昌也提出3大招商主軸，說明將提供休閒、藝文、餐飲等多元服務，達到活絡周邊商業活動，帶動地方繁榮，並擷取臺南城市意象作為場域識別。像是提供民眾飲食、休憩的【末廣町美食之約】就以1930年代的臺南銀座－日式復古時尚ARTDECO美學呈現，以及展現多元信仰的【萬神之城故事館】，透過整合在地文創小物，展現府城行銷特長，與【鹽美食館】介紹臺南身為鹽的故鄉，因為鹽讓甜的滋味更深刻，與美食更有韻味的秘密。
這個場域也將延續河樂廣場「The Spring」春天與湧泉雙重意涵，連結海安路、運河的中正商圈，迎來更多元的文化活動，為城市發展注入新力量，河樂廣場屆時可見將帶動另一波觀光潮，成為市中心的新地標。