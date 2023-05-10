凍漲！超級好賣推０元免運 到全家寄件、取件還能賺紅利金
萬物皆漲就是薪水沒有漲，全家便利商店聽到民眾的心聲了！在各類電商平台紛紛調漲手續費、運費，小小賣場、代購苦不堪言的時候，全家便利商店旗下電商開店平台「超級好賣」不僅操作簡易，還逆勢推出0元免運活動，要來替消費者與賣家們省省荷包了！即日起到5月31號，推出新戶0元免運、平台免手續費活動！只要在今年5/1前未使用超級好賣的民眾，通通都算新戶喔！
生活中心/綜合報導
另外，隨著疫情帶起電商、物流發展，民眾逐漸習慣網上購物，也讓網購需求大增，全家推出了兩大積分集章趣活動，從5月起一直到7月31號，只要在全家「寄件」與「取件」，就能分別集章兌換多項好禮！
這次的寄件集章活動，民眾只要憑全家會員在集章期間到FamiPort店到店、好賣+、超級好賣，寄一件就可以獲得1積分，累積指定積分即可獲得多項好禮，而且還可以累贈，民眾最高可以獲得650元的紅利金及一支霜淇淋。民眾就算沒有經營賣場也沒有關係，只要線上購物的時候，選擇全家取貨也可以參加集章活動，同樣透過會員資格，每領一件包裹就可以獲得1積分，累積指定積分同樣可以兌換各種好禮。
像是集滿15積分可以兌換限量的霜淇淋、30積分則是酷繽沙，除此之外，同樣也有機會兌換限量紅利金，最高可以換830元紅利金及霜淇淋與酷繽沙，兌換期限一直到8月7號，想要替自己省省荷包的民眾，千萬不要錯過這三大活動！▲全家抗漲！推出新戶０元免運、寄件集章、取件集章三大活動，替民眾省荷包。（圖／NOWnews製表）