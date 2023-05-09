名家論壇》蕭徐行／郭董鳳山造勢　一場沒有溫度的政治秀

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韓國瑜5年前三山造勢會成功，韓流能夠起風，主因在當時民進黨政府失德敗政，貪汙腐敗，導致民怨四起，韓國瑜在長期耕耘高雄基層後，找出民意的癥結，民眾心中的痛點，說出民眾的心聲，進而推動了風起雲湧的韓流成形，更是帶領國民黨打贏九合一大選的選戰，雖然韓流無法更進一步幫國民黨在2020年打下江山，政黨輪替，但是那樣的風起雲湧是民眾信賴韓國瑜，願意支持韓國於理念形成的，形勢塑造了韓國瑜的崛起。如果韓國瑜不能先點亮民眾心重的努火與怨氣，國民黨再辦多少場的造勢大會也不能把聲勢拉起來。
雖然討厭民進黨的風還在吹；然而去年底九合一大選民進黨大敗後，執政黨立即調整了腳步與施政作風，讓因為新冠疫情受苦的民眾，對於政府的怨氣下降了很多，民眾即使仍然討厭民進黨，然而要再集氣下架民進黨的氛圍顯然淡薄了不少，這也就是即使郭董想要運用疫苗牌來攻擊蔡政府，以收攏非綠民眾之心不易的原因，加上疫情逐漸散去，民眾越不在乎新冠疫情，還記得郭董前年忍辱為民爭取疫苗進口所受阻礙的人也漸漸減少了，共鳴感也弱了。
那麼，現階段民眾關心的是甚麼呢？
一是民生經濟類的民生需求不足（缺蛋、缺水、缺電等等）、高失業率、低薪、貧富差距過大，民眾買不起房子等等基本的問題，再加上日趨飆升的通貨膨脹問題，民眾收入增加的速度完全趕不上通貨膨脹，導致少子化現象日益嚴重，這些問題朝野完全束手無策。郭董雖然是傑出的CEO，懂得開公司、發展業務與投資，但是他過往一段時間，提出了一大堆經濟願景與國際發展理念，卻與基層民眾相去甚遠，沒有一項能儘速解決上述庶民的經濟問題，這也就是他提出再多的經濟建言，一般民眾沒有深刻感受，沒有感受到郭董上台後會對於台灣經濟有啥益處。
其次，民眾最在乎的是治安以及詐騙的問題。根據草根影響力基金會針對「政府打擊詐騙」議題進行調查， 7成民眾同意詐騙犯罪氾濫會造成國安問題，高達9成2民眾收過詐騙電話或簡訊，8成多認為台灣現有法律對詐騙犯的刑責太輕。建議研擬更嚴格的刑罰，以達嚇阻違法目的。每日也常常聽到朋友擔心詐欺與治安的問題，尤其毒品、黑槍、黑社會組織等等社會毒瘤日益氾濫，詐欺暴力化的情形也日益嚴重，近來甚至有一樁嚴重的金融詐欺事件涉嫌人與執政黨許多同志多所交往與互動。治安與詐欺已成為民眾日常生活擔憂之事。得僅不到1成（6%）；過半民眾擔心自己會被詐騙，損失錢財。
行政院會近日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，宣示打詐決心。但是，多數民眾對政府推出的打詐措施無感，建議政府重新思考如何有效打擊詐騙集團，減少民眾受騙，使民眾安心；多數民眾更認為詐騙犯罪氾濫會造成國安問題。民眾對於詐欺的擔憂顯然超過了外交孤立以及兩岸和平的關注。這方面反而侯友宜得分甚多。
郭董顯然在造勢前並沒有深入了解民眾最關心與擔憂的國政問題，卻只是想要用自己的優勢凸顯自己比競爭對手能力要強，卻又無厘頭式突然向韓國瑜道歉，希望韓粉會因此轉向支持他，但是韓國瑜因此被罷免高雄市長的帳又怎麼算呢？這樣不真正明瞭民眾心思的做法，就算贏得了國民黨提名權，真有能力整合民眾黨，甚至打敗民進黨嗎
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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