《silent》川口春奈飛來台灣騎腳踏車！見記者為她吵架嚇到不敢動
日本女星川口春奈以《打扮的戀愛是有理由的》、《極道主夫》打響知名度，2022年更以《silent》紅遍亞洲，《silent》除了捧紅川口春奈，男主角目黑蓮人氣也因此三級跳。川口春奈接下「台灣觀光形象代言人」，今（9日）中午飛來台灣，下午3點出席觀光局舉辦的記者會，她表示很期待在台灣騎腳踏車，雖然現身只有15分鐘、不接受記者提問，仍展現十足親和力，即使見到台灣媒體火藥味現場，依舊臨危不亂，擺姿勢給攝影記者拍照，十分敬業。
記者陳雅蘭/台北報導
川口春奈接下「台灣觀光形象代言人」，今中午閃電飛來台灣，下午出席完記者會後，就要展開為期5天的廣告拍攝行程。川口春奈此次是2度訪台，表示對台灣印象好，尤其是美食、溫暖熱情的民眾，「去到哪都能感受到台灣人的笑容，我這次擔任代言人，要跟日本宣傳台灣的好，我很高興也榮幸」、「我前一次來因為時間關係，去的地點雖然不多，但也能感受到台灣的熱情，我這次會跑遍其他地區，期待認識其他地方」。
川口春奈表示今天一下飛機，馬不停蹄趕來會場的路途上，就拍了不少廣告畫面，她很期待這次拍攝的結果，以及好好認識台灣的機會，「台灣跟日本的距離很近，往來很方便，我希望能把台灣的魅力傳達給更多的日本人！」
此趟訪台，川口春奈期待吃到更多台灣美食之外，也表示知道台灣人盛行騎腳踏車，「我很期待在這邊騎腳踏車！」記者會結束後，攝影記者提出補拍照需求，川口春奈大方答應請求，但台下卻爆發爭執，川口春奈見到台灣記者吵架，臨危不亂保持笑容站定位，待媒體拍完照片，她帶著鳳梨酥開心離場，出面時間整整15分鐘，結束後將趕去拍廣告，行程十分忙碌。