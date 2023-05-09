生成式AI再掀職場浪潮　7成7企業拚轉型、6成5缺數位人才

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進一步詢問企業徵才的意願，6成5的企業有數位人才的需求，其中包括1成7的企業目前已經有數位人才的編制，整體而言企業開缺最多的人才類型包括軟體開發工程師61.5%、資安專家25.0%、數位行銷專家/小編17.3%、數據分析師15.2%以及雲端服務專家11.5%。
1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情期間人際接觸受到限制，推升了各行各業數位化的腳步，過去4年網路銷售額快速增加，根據經濟部統計處的調查發現，非店面零售業的營業額從2019年的2,934億，成長至2022年底的4,062億，成長幅度高達4成。營業額高速成長，反映出企業對電子商務平台的熱衷，而隨著電子商務平台的普及，為了在市場上佔有一席之地，鞏固使用者安全的資安議題、擴大市場版圖的數位行銷以及提升企業效能的雲端服務，也隨之受到企業的關注。
黃若薇分析，對中小企業來說，投入社群媒體行銷以及電子商務平台的門檻較低，目前市場上已經有許多建置完善的平台，中小企業只需要配置少許人力，就可以進行行銷操作及商品上下架，但對規模較大的百人企業來說，如何將企業擁有的數據資料進行分析，以及透過上雲來統籌企業資源規劃，對企業來說效益更高，因此百人以上規模的企業對於整合資源的資安議題、大數據分析及雲端服務的需求更加迫切。