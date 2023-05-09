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生成式AI再掀職場浪潮　7成7企業拚轉型、6成5缺數位人才

▲生成式AI捲起新一波AI浪潮，加速催化產業升級，人力銀行調查發現，有7成7企業已投入數位轉型。（示意圖／NOWnews資料照）
▲生成式AI捲起新一波AI浪潮，加速催化產業升級，人力銀行調查發現，有7成7企業已投入數位轉型。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

生成式AI捲起新一波AI浪潮，加速催化產業升級，數位工具帶動商業模式不斷更新，產業界對數位人才的需求也持續推升。為培育科技永續人力，1111人力銀行今（9）日公布調查顯示，有7成7企業已投入數位轉型，6成5企業有數位人才需求。人力銀行今日攜手雲端服務領導廠商Amazon Web Services（AWS）聚焦「雲端人才研討」，針對雲端就業的第一手趨勢、職場上的就業機會以及雲端人才職涯分享，從產官學不同面向，分享數位浪潮下必備的產業知識。

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人力銀行調查發現，有7成7企業已投入數位轉型，優先投入的項目包括電子商務平台運用21.0%、網路安全與風險管理15.2%、社群媒體行銷11.6%、大數據分析10.5%以及雲端服務9.9%。調查也發現企業規模影響了數位轉型側重的面相，從交叉分析可以觀察到，百人以下的企業優先投入電子商務平台運用以及社群媒體行銷比例最高，百人以上的企業則更重視資安、大數據以及雲端服務。

進一步詢問企業徵才的意願，6成5的企業有數位人才的需求，其中包括1成7的企業目前已經有數位人才的編制，整體而言企業開缺最多的人才類型包括軟體開發工程師61.5%、資安專家25.0%、數位行銷專家/小編17.3%、數據分析師15.2%以及雲端服務專家11.5%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情期間人際接觸受到限制，推升了各行各業數位化的腳步，過去4年網路銷售額快速增加，根據經濟部統計處的調查發現，非店面零售業的營業額從2019年的2,934億，成長至2022年底的4,062億，成長幅度高達4成。營業額高速成長，反映出企業對電子商務平台的熱衷，而隨著電子商務平台的普及，為了在市場上佔有一席之地，鞏固使用者安全的資安議題、擴大市場版圖的數位行銷以及提升企業效能的雲端服務，也隨之受到企業的關注。

黃若薇分析，對中小企業來說，投入社群媒體行銷以及電子商務平台的門檻較低，目前市場上已經有許多建置完善的平台，中小企業只需要配置少許人力，就可以進行行銷操作及商品上下架，但對規模較大的百人企業來說，如何將企業擁有的數據資料進行分析，以及透過上雲來統籌企業資源規劃，對企業來說效益更高，因此百人以上規模的企業對於整合資源的資安議題、大數據分析及雲端服務的需求更加迫切。
 

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