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專訪／林志玲認20歲的女人最漂亮　走入家庭後「要優雅很困難」

▲林志玲同意「20歲的女人最漂亮」，透露產後Akira有天看著她說「好像瘦了」才更有體力與自信；分享走入家庭後「老實說，要優雅很困難」。（圖／EMSCULPT NEO提供）
▲林志玲同意「20歲的女人最漂亮」，透露產後Akira有天看著她說「好像瘦了」才更有體力與自信；分享走入家庭後「老實說，要優雅很困難」。（圖／EMSCULPT NEO提供）

記者蕭涵云/台北報導

林志玲重披嫁紗擔任EMSCULPT NEO醫美體雕器形象大使之際，與《NOWnews今日新聞》的讀者們分享女人轉換人生階段，為人妻、為人母後的辛苦與困擾。她同意大家都會說「20歲的女人最漂亮、最青春」，透露產後Akira有天看著她說「好像瘦了」，才精神和體力去面對家裡大小事。更分享自己走入家庭後，壓縮很多很多的時間，忙著付出而沒有自己的生活，「老實說，要優雅很困難」。

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志玲姊姊迅速轉換人生階段，2019年與「放浪兄弟」團員AKIRA結婚為人妻，產後生下兒子為人母，有感每位女性可能在走入家庭以後，就會壓縮很多很多的時間，忙著付出而沒有自己的生活，也壓縮自己，「老實說，要優雅很困難」，連她都忍不住說「有時候甚至要把優雅丟一旁」。

但林志玲認為，優雅包括遇到問題從容以對，可以淡定解決很多事情；不管再怎麼樣，很忙或很生氣的一天，在隔天起床要可以重新歸零開始。她坦言，也會這樣告訴自己「重新歸零很重要。再難、再難的時候，只要想一想，只要你的心是靜下來的，一定能夠淡定的、從容去解決」，認為如果你是焦慮、慌亂而且帶著很多情緒，其實問題一定不會解決的好，「這樣就不值得了」。

志玲姊姊不忘鼓勵所有辛苦的媽媽，在很大的壓力生活環境，要照顧那麼多人，「請找到自己平靜的角落，用淡定的心去面對這一切，我覺得會比較快樂」。

▲林志玲成功瘦回產前身材。（圖／EMSCULPT NEO提供）
▲林志玲期許所有女人，擁有青春心態、探索自己的各種可能，「希望我們可以永保青春」願心境不會老。（圖／EMSCULPT NEO提供）
林志玲更透露，當媽媽後她很常用骨盆、腹部的力量去抱孩子，導致姿勢不良，也讓身體的肉肉囤積，「有次看到大鏡子真的被自己嚇到，只好安慰自己這是幸福肥，不正確的姿態導致下盤愈來愈腫」，決定正視體態的改變、積極調整身材。

被大家視為完美女神的林志玲直說，記得以前大家都會說「20歲的女人最漂亮、最青春」，她堅定地看著鏡頭點頭說「嗯。同意、同意！」然而，她只是覺得許多的女人，在20幾歲步入婚姻以後，就塵封了她們的青春，也許在孩子長到青春期後，她們才要找回自己的青春，喊話大家「你可以的、你一定可以的，要相信自己可以」，我覺得「這個時候你是灌溉自己的青春」。

她舉例，「青春」包括很多，「想想看年輕的自己，一定有很多好奇心、你有包容度、有挑戰的心、你有感受度」，而且那是感受每一件事的時候，你會去把那種感受度收起來、甚至感謝。

而到「某一個年紀，大家就好像比較開始會抱怨了」。林志玲想提醒女人，找到那樣的自己，可以擁有青春心態的自己很重要，可以探索自己的各種可能，也許很多很多事物會變老，但希望我們心境不會老，「希望我們可以永保青春」。


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