美媒：援烏M1戰車卸敏感先進裝備防俄軍擄獲

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智庫「蘭德公司」（RAND Corp.）專精俄國軍事的專家史密斯（Colin Smith）說：「這或多或少給俄國機會，得以對（M1戰車）測試並找出弱點。」
美國政府援助外國的戰車都是簡化版，最高端版本的戰車只有美軍本身才有，援外其他武器時也大多如此。官員和專家表示，軍援烏克蘭M1戰車的一個複雜問題就是戰車很可能在戰場被俄國擄獲。
M1戰車首度上戰場是1991年「沙漠風暴」（Operation Desert Storm）對抗入侵科威特的伊拉克，當時漆著棕色的M1在沙漠環境戰場大放異彩。如今則要改為綠色塗裝於烏克蘭面對俄軍，情況今非昔比。
有別於上月在黑海被撞落的美軍死神（Reaper）無人機墜海後裂解並沉入深海，很多時候戰車即便受損被俘也能大致完好。史密斯表示在俄烏戰場，對手會有興趣知道M1更先進版本的裝甲保護能力及破解之道。
烏克蘭為奪回去年2月俄國入侵佔領的失土，向歐美索要現代化的主力戰車多時。五角大廈今年1月終於宣布運交31輛M1A2戰車給烏克蘭的計畫；但3月時五角大廈表示為加速讓烏軍能部署M1戰車，將先提供較不精良的舊版M1A1。
美國援助的戰車和戰場上須修復的受損裝甲車輛，預計應在秋天前完成準備供烏克蘭作戰之用。
兩位不願具名的美方官員表示，援烏的簡化版M1戰車仍保有與M1A2相同的120毫米主砲，但將不含讓俄國有機可乘的先進敏感設備，例如M1A2才有的先進觀瞄系統。（譯者：陳亦偉）1120509