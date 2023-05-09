獨／大坪林家樂福超市熄燈！真實主因曝光：非租金翻倍漲
家樂福超市新店北新店即將於5月底結束營業，消息一出也讓在地居民不捨，更有民眾爆料，租約到期後房東租金翻倍漲，才會導致無奈結束營業。事實上據知情人士透露，超市店佔地面積較小，租約相較大賣場會比較短，而到期後不續約是尊重地主的決定，並非外界所傳的租金翻漲。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據「家樂福超市新店北新店」貼出公告，感謝顧客一直以來對於新店北新店的支持與愛護，因租約到期，本店將營業至112年5月31日，後續將由家樂福新店民族店及家樂福線上購物持續提供服務，並保障顧客權益。
消息曝光後引發在地人爆料，「聽服務人員說租金要漲一倍，所以撤了」、「租金要漲了吧，現在疫情過去了，各大房東大多積極的把房租一次漲齊」、「又是租金惹的禍」、「一看租約到期，就覺得是房東又想漲房租了」。也有許多顧客猜測「因為要下地下室，又要爬樓梯的關係吧」、「樓梯上上下下，對老年人來說不是友善的環境」。
實際上據知情人士透露，「家樂福超市新店北新店」比起大型量販店佔地規模小，租約本就不長，再加上是承接原先頂好超市的租約，才會在近期面臨租約到期的問題，在地主與業者雙方協調之下，尊重地主有其他的考量，最終決定歇業熄燈，並非外界所傳的租金翻漲。
而家樂福業者僅表示，沒有放棄服務鄰近地區的消費者，會持續尋找合適的店點。