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楊丞琳不忍了！熱舞挨批面目猙獰　反擊：帶頭霸凌很糟糕

▲楊丞琳帶來「將軍舞」battle，表情相當具戲劇性，引發網友討論。（圖／翻攝自楊丞琳IG）
▲楊丞琳帶來「將軍舞」battle，表情相當具戲劇性，引發網友討論。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

記者江芷稜/綜合報導

楊丞琳從小學習芭蕾舞多年，又是舞蹈、表演科班出身，唱跳方面都有精彩表現，2019年嫁給李榮浩之後，事業重心移往中國，受邀到綜藝節目《了不起！舞社》、《沸騰校園》大秀舞技，卻因表情浮誇備受爭議，「氣炸伯」臉書粉絲頁近日連發多篇楊丞琳跳舞時面目猙獰的截圖，要她別再跳了，讓本尊也不忍了，直接在IG限時動態開嗆「帶頭霸凌真的是很糟糕的示範」。

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▲楊丞琳從小學習芭蕾舞，又是舞蹈科班出身，唱跳都有實力。（圖／翻攝自楊丞琳IG）
▲楊丞琳從小學習芭蕾舞，又是舞蹈科班出身，唱跳都有實力。（圖／翻攝自楊丞琳IG）
▲楊丞琳要網友多看她不同作品，不要刻意截圖惡搞。（圖／翻攝自楊丞琳IG）
▲楊丞琳要網友多看她不同作品，不要刻意截圖惡搞。（圖／翻攝自楊丞琳IG）
楊丞琳去年一番「在台灣吃海鮮是奢侈的」言論，在網路論壇引起反彈，加上跳舞時的誇張表情，成了網友訕笑的話題，帶來負面效應。不過，累積忠實粉絲群的她，宣布6月在小巨蛋演唱會開唱2場，不受風波影響，門票仍然秒殺，還在研議加場的可能性。

「氣炸伯」臉書粉絲頁近日發表多篇楊丞琳的圖文，刻意截取她在綜藝節目大秀舞技、臉部表情誇張的截圖，要她「不要再跳了」，更批評楊丞琳演唱會並未完售，有人在降價讓票，笑說「楊丞琳靠實力擊退黃牛，不用實名制，也沒有超難的問答題，票一樣賣不完，還不如把錢拿去吃海鮮」，極盡調侃之能事。

▲「氣炸伯」粉絲頁截圖楊丞琳的浮誇表情，還要她不要再跳了。（圖／翻攝自「氣炸伯」粉絲頁）
▲「氣炸伯」粉絲頁截圖楊丞琳的浮誇表情，還要她不要再跳了。（圖／翻攝自「氣炸伯」粉絲頁）
▲「氣炸伯」粉絲頁笑說楊丞琳跳舞表情超用力，引起不少粉絲訕笑。（圖／翻攝自「氣炸伯」粉絲頁）
▲「氣炸伯」粉絲頁笑說楊丞琳跳舞表情超用力，引起不少粉絲訕笑。（圖／翻攝自「氣炸伯」粉絲頁） 
▲楊丞琳認為媒體刻意放大她表情，是帶頭霸凌的錯誤示範。（圖／翻攝自楊丞琳IG）
▲楊丞琳認為媒體刻意放大她表情，是帶頭霸凌的錯誤示範。（圖／翻攝自楊丞琳IG）
針對網友專門截取她「表情過度用力」的截圖，楊丞琳忍耐到了極限，她今（9）日在IG限時動態回應，「Battle就該有應該有的狀態和表情，當然還要看音樂、舞風和動作的適配度，雖然我不是職業舞者，但你們更是外行人」，反擊媒體報導她表情失控的新聞，回嗆「不需要刻意用Battle少數狠表情來寫新聞，帶頭霸凌真的是很糟糕的示範」，還推薦網友看另一支節奏較柔和的〈迷戀〉的影片，對於自己的舞蹈實力相當自信。

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