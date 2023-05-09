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T1／魔獸還會回來嗎？雲豹爆發薪資爭議　球團回應了

▲「魔獸」霍華德。（圖／雲豹球團提供）
▲「魔獸」霍華德。（圖／雲豹球團提供）

運動中心/綜合報導

桃園雲豹近日傳出和球員發生勞資糾紛，內部狀況目前一片混亂，雲豹球團僅表示：「球團目前與部分球員合意洽談中，其他不回應。」對此，球員工會跟聯盟也針對此事件發表看法，而今年雲豹引進史上最大咖洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard)，卻面臨薪資爭議窘境，更讓人始料未及。

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雲豹球團在總經理蘇翊傑離隊後，整體團隊都有變化，而總教練人選也尚未定案，整體球團球員也出現薪資爭議問題，霍華德年薪高達300萬美元（約台幣9千3百萬元），但雲豹資本額只有7000萬，可見薪資上面，的確有空間待議。

台北市職業籃球員職業工會發聲明表示，自事件發生起即和球員建立聯繫管道，並且會提供諮詢協助。

工會聲明如下：

有關本 （9） 日媒體報導桃園雲豹球團之勞資事件，本會自事件發生起即與全數球員建立聯繫管道，並同步向聯盟知會本案狀況；後續，工會除將持續提供相關之諮詢協助外，也將與勞動主管機關共同合作，必要時並依據勞資爭議處理法與勞動事件法尋求紛爭的解決。

職業運動之核心價值即為對合約精神的尊重，自職籃各聯盟成立以來，面對調整隊形或戰力不符等狀況，多數球團均能秉持合約精神，即便提前中止合作關係仍善盡履約責任；但部分球團各種試圖片面解釋、更動內容或提前終止合約的作法，本會認為不僅不利於球團形象建立，同時也會降低球迷、球員對於聯盟、球團穩健運作的信賴。

職籃工會成立一年至今，已協助各聯盟之球員處理數件勞資爭議，本會在此除須呼籲各球團在勞資關係處理上務必請尊重合約精神，並且避免透過施壓、威脅等方式片面要求更改合約，也期盼更多球員加入工會，透過團結權讓工會能成為球員彼此的後盾，共同維護台灣籃球得來不易的勞動環境。

T1聯盟執行長張樹人則表示：「事件發生後，球員已尋求球員工會協助，聯盟也和工會保持聯繫，同時我們告訴球員，若有法律問題需要諮詢，聯盟也會給予協助。」

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