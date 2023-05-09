挑戰2024總統大位　陳智菡：柯文哲99.9%參選到底

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至於有無跟他黨搭配可能？陳智菡說，「那要看怎麼配，柯侯配嗎？還是柯郭配？」若是如此也要國民黨同意，但她覺得，柯文哲比他們都有資格當總統，因為柯文哲夠認真、夠努力，也有實際執政的經驗，這點是郭台銘較缺乏，不過郭也有企業經營經驗，這點則是柯文哲所不足，但從政壇運作上來說，柯文哲應該才是主將，且可以顧全局，而現在很多人說柯文哲要當副手，是因為國民黨比較大，所以民眾黨當小的，這點她不認同。
陳智菡表示，且柯文哲民調也沒有輸給國民黨，民眾黨要衝出第三勢力，背負很多非藍非綠選民期待，若被整合一定會讓支持者失望，且未來還要推出區域立委、不分區立委名單，如果柯文哲這母雞不見了怎麼辦。
針對黃珊珊在2024有無角色？還會是擔任柯文哲副手搭檔？陳智菡說，柯文哲說黃珊珊很優秀，目前是在選務方面為柯文哲進行輔佐，當然會希望極大化民眾黨聲量，所以會不放棄找其他副手人選，黃珊珊是否為可能選項，任何事情都沒有排除，但目前黃珊珊角色是幫忙選務工作，未來可能是總幹事等等，且柯文哲也說黃黃山不會去選港湖立委，目前就是輔佐柯文哲選總統。」
主持人問，那黃珊珊會不會納入不分區立委？陳智菡回應，目前沒有談到這部份，「且黃珊珊這個人很有自尊心，也識大體，像她這麼強的戰將，如果要放不分區也會放很後面，且幫忙選務還納入不分區一定會被作文章，相信黃珊珊去選區域立委也沒問題，何必佔不分區名單？」