農業版大躍進？中國強推「水稻上山」下雨「全禿」　農民叫苦連天

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另外有媒體報導指出，福州市倉山區蓋山鎮新安村一塊農用耕地，違法變成了停車場，省國土部門透過航拍機發現此事，要求地方政府期限整改，於是地方政府就在水泥地上「蓋土」，沒想到竟然通過國土部門的檢收。但在地農民苦不堪言，表示「種了5次紅薯都死掉，水泥地根本無法種植農作物」。
網路上也能看到多位網友發文爆料，指出福建漳州農管破壞田間水管，無法自動噴灌，還嚴禁鋪設水路灌溉農田，只能用挑水的方式。農管還禁止農民施水肥，違者罰款5萬人民幣（約台幣22.2萬元）。一名湖北民眾接受《自由亞洲電台》採訪時表示，地方官員為了討好中央政府，違背科學原理，大搞形式主義，「形式主義是不管花多大的代價，付出多少成本，搞一下就完，至於後果跟他們沒關係。否則地方官員怎麼能繼續做官呢」？
資深評論人士鄭旭光表示，在一切必須跟中共中央保持一致的命令下，地方官員為了保住自己的官位，只能投其所好，「政治正確是官員的生存之道」」。鄭旭光指出官員並非不懂科學原理，「就如1950年代的大煉鋼鐵，煉出廢鋼渣一樣」、「就像指鹿爲馬，但這種行爲是高層要檢驗地方官的忠誠度，如果你不聽，他認爲你不忠誠，就像動態清零一樣，你執行就是正確的政治路線。」