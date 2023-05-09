陳曉點名吻戲粗魯女明星 「壁咚名場面」嚇喊：什麼東西撞過來
陳曉、毛曉彤在愛奇藝古裝劇《雲襄傳》聯手踏上復仇之路，意外擦起愛火，戲裡毛曉彤摀住陳曉雙眼，一個壁咚吻了陳曉，兩人雙手在彼此身體間游移，拍攝花絮意外搞笑，陳曉笑喊毛曉彤有點粗魯：「什麼玩意撞過來了！」讓毛曉彤羞喊自己沒親準，陳曉對她喊話：「不要因為我是嬌花而憐惜我！」被導演吐槽：「你又被她搞定了。」
記者羅凌筠/綜合報導
《雲襄傳》裡腹黑書生陳曉與颯爽女俠毛曉彤的互動讓網友倍感期待，陳曉飾演的角色「雲襄」從小家族被滅門，身邊沒有親人，他形容該角沒有接觸到情字，性格自然冰冷，雖遭遇許多挫折與各種打擊，千瘡百孔，但是回過頭來想堅持下來的人都是不忘初心的人。
毛曉彤表示《雲襄傳》勁颯女俠「舒亞男」是自己演過武功最高、最多武打戲的一個角色。剛開始雖對於自己武打沒自信，但在耐心研究技巧下，每個動作都主動練習多遍，堪稱是片場最忙碌認真的人，讓武打動作慢慢地從不熟練到完美，訓練漸漸地有了成效。
此外，毛曉彤也展現自己扎實的舞蹈功底，下腰說來就來，一場她在低溫拍戲，吊著鋼絲滑行湖面，頂住雨水直接往身上潑的冷冽，同時要控制身體和詮釋的神情，相當不容易。她並對自己演出高標準對待，頂著大雨狀態下，主動提出再拍一次，工作人員形容她所有的精力都來自對角色的熱愛。