中市計程車費率　8/1零時起調整

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交通局長葉昭甫指出，這次調整後之計程車運價起程85元不變，起跳里程由1,500公尺調整為1,250公尺，續程每200公尺5元不變，延滯時間計算基準為車速每小時5公里以下，由累計每120秒5元調整為每60秒5元，夜間11時至翌晨6時為夜間加成時段，每趟次加收20元，如遇跨夜間加成時段，統一以「上車時間」為準。另外針對颱風豪雨假是否加價的提案，考量政策不鼓勵民眾外出，及台中市各區若未同步停班課恐衍生爭議，因此審定不採行。
交通局表示，依據「公路法」第42條及「汽車運輸業客貨運運價準則」第11條規定，汽車運輸業營運成本重估及運價調整，除遇有特殊情形外，每2年檢討一次，台中市現行計程車費率於105年5月15日核定實施，已近7年未調整，近年相關物價、油價上漲，為合理反映計程車營運成本(包括司機薪資、燃油、車輛折舊及維修等)，並且鼓勵駕駛承接短程載運服務、合理長程趟次收入，也顧及保障消費者權益與其接受程度。
交通局提及，這次運價調整因涉及計費表改表作業，所以訂於今年8月1日(星期二)零時起施行新運價收費；若是來不及在今年8月1日前完成修改計費表的計程車，則仍須依照舊(105年核定)運價按表收費。