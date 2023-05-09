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別以為血糖正常就沒問題　AI精準預測糖尿病風險

別以為血糖正常就沒問題　AI精準預測糖尿病風險
別以為血糖正常就沒問題　AI精準預測糖尿病風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】糖尿病造成將近一半的洗腎病患以及嚴重的心血管疾病，民眾通常利用測血糖來篩檢是否有糖尿病，然而，血糖正常而未糖尿病前，代謝症候群(胰島素阻抗)就開始對器官造成影響。

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AI深度學習檢測　了解胰島素阻抗

臺中榮總新陳代謝科主治醫師李佳霖與腎臟科主治醫師蔡尚峰利用AI機器深度學習，在還沒有糖尿病前，就利用簡單易得9項生理與檢驗數值，診斷是否有胰島素阻抗。此本土第一個智慧演算法，可以幫助國人在尚未確診糖尿病前，即可早期了解自己是否有胰島素阻抗。

糖尿病的定義為血糖超過一定的標準(空腹血糖在126mg/dl以上或是過去三個月平均血糖的指標「糖化血色素(HbA1c)」6.5以上)，根本的原因為胰島素發生阻抗，無法有效降低血糖。過去的研究發現，早在血糖高到符合診斷糖尿病的標準之前，胰島素阻抗在體內已發生超過十年，早就開始造成心臟與血管等器官的傷害。

透過AI檢測　及早預知糖尿病

早期就診斷胰島素阻抗，可使醫師盡早介入並預防未來心血管疾病所造成的病變與死亡。傳統上，胰島素阻抗需要抽血中的胰島素數值來做運算，但是此項胰島素數值並不是健康檢查或醫院常規抽血的檢驗項目，因此，在健康篩檢時，民眾並無法提早知道自己是否有胰島素阻抗，更遑論預防勝於治療，相當可惜。

李佳霖醫師與腎臟科蔡尚峰醫師，於陳適安院長的支持之下，前往美國麻省理工學院(MIT)的計算機科學與人工智慧實驗室(CSAIL)(Massachusetts Institute of Technology's Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory)參訪，與國際頂尖學者對談，進而催生此人工智慧電腦深度學習演算法，只需要9項簡單易得的生理與檢驗數值(年齡、性別、種族、身體質量指數、空腹血糖、糖化血色素、三酸甘油酯、總膽固醇與高密度膽固醇)，即可由此演算法計算是否已有胰島素阻抗的狀況。

電腦算命血糖　是否胰島素阻抗

此演算法由臺灣美兆資料庫與美國國家健康營養調查(NHANES)所推演出來，因此可以跨種族使用。亦將臺灣人體生物資料庫(Taiwan Biobank)的病人通過此演算法的運算之後，證明有胰島素阻抗傾向者，雖然傳統的心力分數與心血管風險正常，但最終心血管相關死亡率在數年後依然顯著上升。

在臨床上透過本演算法，可輕易診斷血糖仍為正常者，是否已經有胰島素阻抗，透過「電腦算命」，可以讓民眾早期關心自己的健康，在糖尿病發病之前，及早介入。此外由於近年來政府極力推廣智慧醫療躍升護國群山計畫的願景，本演算法也可與其他機構之醫療大數據資料庫做結合，以促進個人化醫療的發展。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57717

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