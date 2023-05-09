別以為血糖正常就沒問題　AI精準預測糖尿病風險

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AI深度學習檢測 了解胰島素阻抗臺中榮總新陳代謝科主治醫師李佳霖與腎臟科主治醫師蔡尚峰利用AI機器深度學習，在還沒有糖尿病前，就利用簡單易得9項生理與檢驗數值，診斷是否有胰島素阻抗。此本土第一個智慧演算法，可以幫助國人在尚未確診糖尿病前，即可早期了解自己是否有胰島素阻抗。
糖尿病的定義為血糖超過一定的標準(空腹血糖在126mg/dl以上或是過去三個月平均血糖的指標「糖化血色素(HbA1c)」6.5以上)，根本的原因為胰島素發生阻抗，無法有效降低血糖。過去的研究發現，早在血糖高到符合診斷糖尿病的標準之前，胰島素阻抗在體內已發生超過十年，早就開始造成心臟與血管等器官的傷害。
透過AI檢測 及早預知糖尿病早期就診斷胰島素阻抗，可使醫師盡早介入並預防未來心血管疾病所造成的病變與死亡。傳統上，胰島素阻抗需要抽血中的胰島素數值來做運算，但是此項胰島素數值並不是健康檢查或醫院常規抽血的檢驗項目，因此，在健康篩檢時，民眾並無法提早知道自己是否有胰島素阻抗，更遑論預防勝於治療，相當可惜。
李佳霖醫師與腎臟科蔡尚峰醫師，於陳適安院長的支持之下，前往美國麻省理工學院(MIT)的計算機科學與人工智慧實驗室(CSAIL)(Massachusetts Institute of Technology's Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory)參訪，與國際頂尖學者對談，進而催生此人工智慧電腦深度學習演算法，只需要9項簡單易得的生理與檢驗數值(年齡、性別、種族、身體質量指數、空腹血糖、糖化血色素、三酸甘油酯、總膽固醇與高密度膽固醇)，即可由此演算法計算是否已有胰島素阻抗的狀況。
電腦算命血糖 是否胰島素阻抗此演算法由臺灣美兆資料庫與美國國家健康營養調查(NHANES)所推演出來，因此可以跨種族使用。亦將臺灣人體生物資料庫(Taiwan Biobank)的病人通過此演算法的運算之後，證明有胰島素阻抗傾向者，雖然傳統的心力分數與心血管風險正常，但最終心血管相關死亡率在數年後依然顯著上升。
在臨床上透過本演算法，可輕易診斷血糖仍為正常者，是否已經有胰島素阻抗，透過「電腦算命」，可以讓民眾早期關心自己的健康，在糖尿病發病之前，及早介入。此外由於近年來政府極力推廣智慧醫療躍升護國群山計畫的願景，本演算法也可與其他機構之醫療大數據資料庫做結合，以促進個人化醫療的發展。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57717
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