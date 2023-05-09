CBA／陳盈駿合約年仍在和母隊洽談　對未來「一切持開放態度」

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「真的很有意義，突破球隊的隊史最佳成績，也是季後賽最多勝賽季。」陳盈駿說，聽到球迷給自己如此大的鼓勵，當下真的起雞皮疙瘩，「最感動的還是球隊能贏下了這一場球，當下腦海中有很多畫面，這些年的經歷、情緒湧上。那一場隊友有抽筋、受傷、吃止痛藥的，只想為球隊創造歷史，真的很感動。」
而在今年首戰，陳盈駿也曾打出38分12助攻的精采表現，第四節獨砍21分，率廣州氣走深圳，也是本季的代表作之一。他表示，自己當下進入一種「Zone」的狀態，因此能不斷命中高難度進球。
「那場比賽很關鍵，因為要搶排名，下半場球隊有點當機，末節我們一度落後17分。之後球隊全場壓迫，要加快進攻節奏，我的球權比較多、因此機會也比較多。當下就告訴自己要有信心，有時候進入到那種狀態，就是沒有顧慮的出手。沒有想太多，手感那麼好肯定要繼續出手，一些困難出手也能投進，當然其中肯定有些運氣球，要感謝隊友的鼓勵。」陳盈駿如此說道。
目前國內兩職籃聯盟蓬勃發展，有不少選手選擇留在台灣打球，陳盈駿本季也是合約年，季後正和母隊洽談合約。對此他表示，「目前合約仍然還沒正式到期，對任何可能持開放態度。」
陳盈駿坦言，若要回台打球，那家人和老婆一定是自己考慮的重要原因。至於和太太近期有沒有生小孩的計畫？他笑說：「主要還是以她的想法為主，因為她(郭佳紋)還在打球，就是有其他目標我也是支持。」