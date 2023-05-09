台南3歲女童遭輾斃　郭國文拋2主張修法打造友善環境

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郭國文指出，台灣面臨少子化危機，政府鼓勵生育卻在交通上未保護好孩童，變成交通事故造成的兒少傷亡人數無法下降，不只成為兒少致死的首要原因，在經合組織國家中表現更是後段班，而過去提到兒少交通保護，多數都著重在通學步道、校園周圍以及上下學的路線，這部分固然重要，但在處處面臨行人地獄風險下，必須要有全面的「人本交通」推行，才能改善問題。
郭國文表示，先前立法院通過《道安條例》修法，提高未禮讓行人的罰則，讓交通政策朝「人本」邁進，但制度面上，仍有許多不足之處，首先將協調加速台南設置人本交通設施，提到六都當中，台南兒少因交通事故傷亡率最高，目前包括設置行人、行車專用號誌、新增人行道僻護島等，都能強化行人過馬路的安危，將協調市府與中央，讓相關設施能加速設置。
此外也將提出檢討不適任駕駛的淘汰機制，郭國文說，現行機制對於不適任駕駛的淘汰，多是要發生重大事故後，為時已晚才吊扣，只有事後防範，沒有事前圍堵，將會和交通部討論，並提出強化事故前防範的修法，確保持有駕照者，都有人本交通的開車習慣與觀念。
最後郭國文說，在交通事故造成太多悲劇下，自己會持續追蹤此議題，盡速協調行政單位，不只酒駕零容忍，應該參考瑞典，提出「零死亡願景」的決心，來打造友善安全的交通。