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台南3歲女童遭輾斃　郭國文拋2主張修法打造友善環境

▲對於台南3歲女童在斑馬線遭輾斃，郭國文表示提出2大主張推動修法，打造友善安全的交通環境。（圖／民進黨提供）
▲對於台南3歲女童在斑馬線遭輾斃，郭國文表示提出2大主張推動修法，打造友善安全的交通環境。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

台南昨日一起車禍，一名母親牽著3歲幼女走在斑馬線上過馬路，卻慘遭駕駛的左轉車輛輾過造成一死一重傷，女童死亡、母親受到重傷，引發外界熱議，更讓許多民眾痛批台灣是名符其實「行人地獄」，對此民進黨台南立委郭國文今（9）日表示，將加速協調台南設置人本交通設施，包括行人行車專用號誌、新增人行道僻護島等，強化行人過馬路的安危，另將檢討不適任駕駛淘汰機制，強化事故前防範修法，來打造友善安全的交通。

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台南女童與母親走在斑馬線上遭左轉車輛輾過，造成一死一重傷引發各界關注，對此台南立委郭國文指出，交通是兒少事故致死主因，他提出2大主張推動修法，加速落實人本交通，看到行人好好過馬路，3歲的小生命卻被剝奪，天人永隔的悲劇一再發生，身為立委不能不重視「行人地獄」是如此貼近事實的標籤。

郭國文指出，台灣面臨少子化危機，政府鼓勵生育卻在交通上未保護好孩童，變成交通事故造成的兒少傷亡人數無法下降，不只成為兒少致死的首要原因，在經合組織國家中表現更是後段班，而過去提到兒少交通保護，多數都著重在通學步道、校園周圍以及上下學的路線，這部分固然重要，但在處處面臨行人地獄風險下，必須要有全面的「人本交通」推行，才能改善問題。

郭國文表示，先前立法院通過《道安條例》修法，提高未禮讓行人的罰則，讓交通政策朝「人本」邁進，但制度面上，仍有許多不足之處，首先將協調加速台南設置人本交通設施，提到六都當中，台南兒少因交通事故傷亡率最高，目前包括設置行人、行車專用號誌、新增人行道僻護島等，都能強化行人過馬路的安危，將協調市府與中央，讓相關設施能加速設置。

此外也將提出檢討不適任駕駛的淘汰機制，郭國文說，現行機制對於不適任駕駛的淘汰，多是要發生重大事故後，為時已晚才吊扣，只有事後防範，沒有事前圍堵，將會和交通部討論，並提出強化事故前防範的修法，確保持有駕照者，都有人本交通的開車習慣與觀念。

最後郭國文說，在交通事故造成太多悲劇下，自己會持續追蹤此議題，盡速協調行政單位，不只酒駕零容忍，應該參考瑞典，提出「零死亡願景」的決心，來打造友善安全的交通。

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