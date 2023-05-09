天后闆妹霸氣曬401報表「稅繳那麼多」！陳沂揪疑點：公然說謊？
女星王思佳拿假包的風波爆出後，閨蜜天后闆妹將兩人代言自家產品的粉專封面照撤下，換成自己的照片，引來網紅陳沂嗆「這不是塑料姐妹，什麼才是塑料姐妹」，更針對天后闆妹曾在節目上所說「電商公司一個月營業額6億」，要求對方公布401報表，天后闆妹也隨即在自己臉書曬出401報表佐證，卻又再度遭陳沂質疑。
記者賴禹妡/綜合報導
陳沂昨（8）日在臉書一連發了多篇文標記天后闆妹，表示「天后闆妹不知道從哪裡冒出來的，整天上節目炫富，說自己電商一年（後更正為一個月）營業額6億！6億一年要繳多少稅？超過三千萬就不能用書審」，直呼「目前沒有聽說台灣中小型電商能做到這樣的業績，太厲害了！」更敲碗想看6億營業額報表及完稅單，「完整進項不能公布沒關係，至少貼出繳給國稅局的繳稅單，讓我們知道貴公司對國家的貢獻」。
而天后闆妹昨日下午也發文曬出401報表，「謝謝某小姐的免費流量，104報表，不對，401報表來了，天后闆妹小小一家公司，稅繳這麼多，怎麼了嗎？有沒有可能我光購物節的稅，就比你去年收入還多呢？各位明晚20點直播見，本文鐵粉老規矩，記得唷，說說你想買什麼呢？」
但對此，陳沂稍早又發文提出疑點，「說要公佈401報表的是她（天后闆妹），結果一直不拿出來，直到我好奇追問，才終於拿出一張去年11-12月的401報表，上面看起來營業額三億多，稅額一千六百多萬，但也不公佈完整資訊，遮住『進項』部分，真正繳的稅，是需要扣掉『進項』去計算的」，隨後她也對照天后闆妹在小S節目上所說「光是雙11就繳了一千六百多萬的稅」，直球發問：「也就是說，她們公司完全沒有『進項』嗎？還是她在公然說謊呢？要營造這樣炫富形象是為什麼？做漂亮財報的目的是什麼？拉投資人？還是為了跟銀行借錢？」對此，天后闆妹在截稿前仍未回應。