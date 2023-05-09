啦啦隊女神爆紅「與哥哥有關」！親揭悲痛故事：在另個世界保護我
樂天女孩啦啦隊成員熊霓，2022年因一部應援影片成功爆紅，現在不僅成為一名藝人，更出現在各大綜藝節目中表演，知名度大增。不過，熊霓今（9）日發文透露，這可能和她已故的親哥哥有關，因為爆紅當天，正是哥哥的生日，故事也讓大家有些不捨。
記者詹鎰睿/綜合報導
熊霓在IG上透露今天正是哥哥的22歲生日，並寫下對哥哥的無盡思念，「對我來說，他從來都沒有消失在我的世界裡～他一直都在，只是我看不見他而已⋯對他的感謝真的沒辦法用言語來形容，是哥哥陪著我一起進入樂天的總決賽。」
熊霓提到，在去年的今天，不僅是哥哥的生日，也是她被大家看到的那天，「很多事情真的有太多的不可思議跟巧合，或許都是你在另外一個世界保護著我幫助著我，我始終都是抱著最正面的想法，帶著你的那份一起努力著。」
最後，熊霓也感性對天上的哥哥喊話，「22歲應該是你人生最美好的開始，準備拍畢業照要畢業了，但上天卻把你給提早帶走了…我還是想跟你說生日快樂！還有畢業快樂！你永遠都是我們熊家最閃亮的那顆星，希望你能偶爾來夢裡找找我⋯繼續陪我跳舞抱抱我，I love you and miss you…」
事實上，熊霓從小就和哥哥一同練習國標舞，長達10幾年的搭檔默契，還曾拿下世界國標舞亞軍的成績，前途一片看好，怎料，哥哥卻在2021年年初遇到車禍，最終天人永隔，讓熊霓相當痛心，一度不敢接觸國標舞，直到爆紅後也簽了經紀公司，熊霓才決定重返國標舞台，希望能替哥哥拿下世界冠軍的遺願。