雨神陪過「母親節」！週末梅雨鋒面又來亂 好天氣只回歸3天
中央氣象局指出，受到鋒面後東北季風影響，今（9）日北台灣降溫明顯，偏涼的低溫情況將影響至明（10）日清晨，明日白天開始，東北季風減弱，氣溫逐日回升至週五（5/12），各地天氣也較為穩定，不過週末新的一道梅雨鋒面將移入影響，預計週六至下週一（5/13至5/15）全台降雨機率都提高，其中母親節（5/14）將會是水氣最多的時間點，詳細降雨狀況氣象局將持續觀察，請民眾多多留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員趙紘說明，明日白天起各地雲量、水氣減少，北台灣有點濕涼的天氣將告一段落，氣溫分佈上，北部攝氏18至26度、中部攝氏19至29度、南部攝氏21至30度、花東攝氏20至26度，宜蘭則是攝氏17至25度，各地高溫將持續穩定回升至週五，中南部則要小心早晚較大的溫差表現。
天候狀況方面，趙紘則說，明日台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨，基本上週三至週五天氣型態類似，民眾可好好把握這幾天上班日穩定的天候。
下一波梅雨鋒面預計在週六接近，配合華南雲雨區東移的情況下，水氣明顯增多，雖然確切降雨強況和範圍還有待後續觀察，不過可以肯定的是，週六至下週一全台降雨的機率都大幅提升，尤其是母親節當天，不只降雨最多，雲量增加的情況下氣溫也會驟降，下週二後天氣才會好轉，有安排外出的民眾要多留意天候狀況。