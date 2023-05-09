好市多又爆1.7噸A肝毒莓？食藥署親曝真相：16日還有藍莓
美式賣場好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」於4/11檢出A肝病毒引發關注，而食藥署今（9）日例行公布「邊境檢驗不合格」清單，又驚見1.7頓的A肝毒莓在邊境被驗出並銷毀。實際上，今日公佈退運銷毀的綜合莓果，就是4/11遭檢出的不合格商品，而藍莓則會在5/16公布，至於為何事隔數週才上網公告，食藥署副署長林金富也進一步做出回應。
記者鍾怡婷/綜合報導
今日公告於「邊境檢驗不合格」清單中的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，就是好市多於2023年3月27日申請報驗，並且在4/11爆出帶有A肝病毒的同批進口莓果，而依造食安法規定，發出不合格通知後，要給業者15天的時間申請複驗，直到申請複驗期滿後，才會固定在週二將檢驗服合格的商品公告。
至於同品牌藍莓也驗出A肝病毒汙染後，遵照食安法、查驗辦法規定，會在5/16日公布於「邊境檢驗不合格」清單內。林金富也強調「食藥署內部會再檢討，並且加速行政作業，更快的上網公告不合格商品」。
目前已暫停受理好市多莓果類商品輸入一個月，林金富指出，除了對其他產地輸入的冷凍莓果類提高查驗比例外，未來若重新開放好市多進口冷凍莓果，初期會嚴格的採百分之百抽驗，都合格以後才會依造風險滾動式調整，降低抽驗比例。
好市多面對記者詢問，之後在進口食品時是不是會新增把關程序？業者僅回應已於4月30日起暫停所有冷凍莓果類產品的報關報驗，而未來會再增加A肝檢驗的項目。