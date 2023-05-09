許光漢、林柏宏謝票巧遇黃百鳴 《鬼家人》登香港新片票房冠軍
由程偉豪執導，許光漢、林柏宏和王淨主演的的動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》，在台上映至今（8日）累計票房約台幣3億6千3百萬元，電影近期於新加坡、越南、柬埔寨、香港、澳門上映，皆創下票房佳績、口碑盛讚，4月27日於香港正式上映首日，即登上香港當週新片票房冠軍，劇組飛往香港謝票還巧遇資深港星黃百鳴。
記者黃雅琪/綜合報導
為了答謝香港影迷的支持，監製金百倫率領許光漢、林柏宏和王淨到香港感謝影迷的支持，週末2日到香港多家戲院進行共21場的戲院活動，所到之處「老公、老婆」聲浪不斷！許光漢及林柏宏更為了答謝香港觀眾，一直向香港工作人員學習廣東話，每次出場兩位都用廣東話問大家：「好唔好笑？感唔感動？」讓現場的香港觀眾興奮大叫回應「好好笑、好感動！」
《關於我和鬼變成家人的那件事》在香港的其中一場謝票活動，意外遇上有另一活動的嘉賓黃百鳴，自言從小看港產片長大的許光漢、林柏宏，見到黃百鳴本人感到非常高興，更趁機一起合照留念。《關於我和鬼變成家人的那件事》截至目前票房已衝破港幣900萬元，擠進台灣電影在香港的票房排行榜前十名，本片也將於5月17日於韓國上映。