今年首度2例「茲卡」！遊馬爾地夫染疫　疾管署提升該國旅遊建議等級

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茲卡病毒2例境外移入 家人出國旅遊確診疾管署公布，國內今（2023）年首2例境外移入茲卡病毒感染症確定病例，兩人是家人，為北部30多歲本國籍男性（案1）、女性（案2），4月19日至26日曾一同前往馬爾地夫旅遊。
不過，返台後案1於4月27日起陸續出現發燒、喉嚨痛、出疹、骨頭肌肉痠痛等症狀，就醫經醫院通報檢驗確診為「茲卡病毒感染症」。而案2也於5月1日出現症狀，檢驗後通報為確定病例。
疾管署表示，目前2名個案均已出院，同行者也都沒有相關症狀，另外地方衛生單位也已針對個案活動地，進行孳生源調查與清除，並給予個案衛教。
馬爾地夫旅遊建議等級 提升至第2級由於，國內新增2例自馬爾地夫移入之茲卡病毒感染症病例，顯示當地可能具環境暴露風險。因此，疾管署自今年5月8日起提升該國旅遊疫情建議等級至第二級：警示（Alert）。
我國自2016年以來累計共有28例茲卡病毒感染症確定病例，均為境外移入，感染地多為東南亞國家，6例越南、6例泰國、3例緬甸、3例馬來西亞、2例菲律賓、2例馬爾地夫，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國（佛羅里達州邁阿密）及安哥拉各1例。
疾管署指出，鄰近台灣的東南亞國家中，泰國疫情持續，今年截至第17週累計48例，高於去（2022）年同期，而美洲地區疫情也持續中，累計報告超過7千例，以南美洲巴西逾6千例報告數為多。
茲卡病毒有哪些症狀？ 如何預防？茲卡病毒感染症（Zika virus infection）是由茲卡病毒（Zika virus）所引起的急性傳染病，這種病毒為黃病毒的一種，主要是經由蚊子叮咬傳播。一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，但孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡。疾管署提醒，孕婦及計劃懷孕婦女應暫緩前往茲卡病毒流行地區。
此外，一般民眾如需前往茲卡病毒流行地區，應做好防蚊措施，如：穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。
疾管署也提醒，民眾自流行地區返國後，無論是否出現疑似症狀，應落實自主防蚊措施至少3週，並暫緩捐血至少1個月，而男性3個月內、女性2個月內應使用保險套採取安全性行為，或避免性行為，伴侶若為孕婦，則性行為時應戴保險套或避免性行為至分娩。
疾管署呼籲，民眾自流行地區返國入境時，若自覺可能感染茲卡病毒，應主動聯繫機場檢疫人員，返國後2週內如果身體不適，應儘速就醫並告知旅遊史，以降低疫情風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57780
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