雄獅晚間突發重訊：配合檢警執行搜索調查

桃園羽球場完工才1天「天花板就震塌」　監察院提案糾正桃市府

▲桃園市八德國民運動中心的羽球場才剛修好開放民眾使用，隔天遇6.8強震一瞬間全毀，1市民因此受到輕傷。（圖／翻攝畫面）
▲桃園市八德國民運動中心的羽球場才剛修好開放民眾使用，隔天遇6.8強震一瞬間全毀，1市民因此受到輕傷。（圖／翻攝畫面）

記者林莞茜／綜合報導

去（2022）年9月18日下午14:44，台東發生規模6.8強震，當時桃園市八德國民運動中心羽球館天花板，卻在地震當下瞬間崩塌，造成1名正在運動的民眾受輕傷，而這一震，也震出公共設施安危疑慮，事後，時任桃園市長鄭文燦對造成使用運動中心的市民朋友的驚慌致歉，針對該缺失，監察院交通及採購委員會今（9）日通過3位監委所提調查報告及糾正桃園市政府案，並函請桃園市政府議處相關失職人員。

我是廣告 請繼續往下閱讀
監察委員郭文東、張菊芳、林盛豐表示，桃園市政府新建工程處代辦「北景雲開發計畫」，未督同PCM依統包作業須知落實審查八德國民運動中心5樓羽球場沖孔鋁障板吸音天花板設計圖說，致統包設計單位圖面缺漏天花板吊架固定部位之現場施工製造圖（Shop drawings），竟無人察覺；且天花固定方式採單支3.92mm自攻螺絲固定於0.52mm薄鋼板之錯誤方式施作，導致大面積沖孔鋁障板吸音天花板於震度僅3級的地震中骨牌般崩解掉落，造成1名民眾受傷，甚至引來國外媒體報導。

▲桃園市八德國民運動中心的羽球場昨天剛修好，今天遇地震全毀。（圖/桃園市八德國民運動中心臉書、爆料公社）
▲桃園市八德國民運動中心的羽球場前一天才剛修好，隔天遇地震就全毀。（圖/桃園市八德國民運動中心臉書、爆料公社）
監委說，此一缺失不僅盡失統包最有利標立法美意，亦斲喪政府施政形象，核有嚴重違失，監察院交通及採購委員會112年5月9日通過3位監委所提調查報告及糾正桃園市政府案，並函請桃園市政府議處相關失職人員。

監委也另指出，北景雲計畫是桃園市大型統包工程，計畫內容包含新建「八德國民運動中心」、「大湳消防分隊」及「桃園市大湳社福館」，結算金額新台幣12億8,208萬餘元。除了前述八德國民運動中心5樓羽球場沖孔鋁障板吸音天花板崩落重大缺失外，尚有許多缺失有待檢討改進，包括以下六點：

1.八運中心、大湳消防分隊施工期間即經施工查核有漏水、裂縫等常見缺失情形，惟新工處未依公共工程施工品質管理作業要點及統包工程契約，即時處置；保固期間亦未有效要求統包商限期改善，致相同缺失重複發生。

2.新工處辦理PCM契約變更作業，已逾投標須知第62點規定所載可後續擴充金額上限。

3.新工處未依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法，按不同建築物用途分類核計監造服務費，致有溢計委託技術服務費用情事。

4.新工處為克服八運中心外水水壓過小，易生瞬間用水量大時，補水不及等問題，另案規劃於地下1層停車位增設水箱，增加73萬餘元公帑支出，是否符合統包作業須知及統包工程契約等。

5.本案統包商所提送TAB報告，非由統包需求書所規定之第三公正單位（公立機構、學術機構、財團法人）所測試。

6.統包商、監造單位及PCM均有部分專職人員違約兼職情事，新工處除依相關契約計罰外，仍應就事實提報政府採購法第101條裁處及移送相關公會懲戒等。


更多「0918東部強震災情」相關新聞。

天花板被震塌！桃園羽球場承包商遭起底　黑歷史全被翻出

羽球場坍塌鄭文燦二度道歉　強調安全無虞後才能恢復使用

桃園羽球場天花板瞬間塌落！1市民遭砸傷　鄭文燦道歉了

羽球場天花板坍塌！八德國民運動中心即日起關閉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀