桃園羽球場完工才1天「天花板就震塌」　監察院提案糾正桃市府

我是廣告 請繼續往下閱讀
監委說，此一缺失不僅盡失統包最有利標立法美意，亦斲喪政府施政形象，核有嚴重違失，監察院交通及採購委員會112年5月9日通過3位監委所提調查報告及糾正桃園市政府案，並函請桃園市政府議處相關失職人員。
監委也另指出，北景雲計畫是桃園市大型統包工程，計畫內容包含新建「八德國民運動中心」、「大湳消防分隊」及「桃園市大湳社福館」，結算金額新台幣12億8,208萬餘元。除了前述八德國民運動中心5樓羽球場沖孔鋁障板吸音天花板崩落重大缺失外，尚有許多缺失有待檢討改進，包括以下六點：
1.八運中心、大湳消防分隊施工期間即經施工查核有漏水、裂縫等常見缺失情形，惟新工處未依公共工程施工品質管理作業要點及統包工程契約，即時處置；保固期間亦未有效要求統包商限期改善，致相同缺失重複發生。
2.新工處辦理PCM契約變更作業，已逾投標須知第62點規定所載可後續擴充金額上限。
3.新工處未依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法，按不同建築物用途分類核計監造服務費，致有溢計委託技術服務費用情事。
4.新工處為克服八運中心外水水壓過小，易生瞬間用水量大時，補水不及等問題，另案規劃於地下1層停車位增設水箱，增加73萬餘元公帑支出，是否符合統包作業須知及統包工程契約等。
5.本案統包商所提送TAB報告，非由統包需求書所規定之第三公正單位（公立機構、學術機構、財團法人）所測試。
6.統包商、監造單位及PCM均有部分專職人員違約兼職情事，新工處除依相關契約計罰外，仍應就事實提報政府採購法第101條裁處及移送相關公會懲戒等。
更多「0918東部強震災情」相關新聞。