致力推廣美學藝術 陸府建設包場力挺雲門經典《薪傳》

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雲門舞集《薪傳》於1978首演，當年，創辦人林懷民帶著第一代舞者到新店溪邊搬石頭，從中體會先民勞動的身體姿態，醞釀出這部經典舞劇，並以「柴船渡烏水，唐山過臺灣」的拚鬥精神，向拓墾臺灣的先民們致敬。
45年後，演出《薪傳》的雲門舞者已經傳承到第8代，且本次是《薪傳》睽違35年後再次到台中演出，雲門舞集也邀請到1986年創團即為《薪傳》擊鼓的朱宗慶打擊樂團回歸，一起重現經典。創作者林懷民親臨劇院，全程坐在觀眾席欣賞演出，直到終場上台與新世代舞者一起謝幕，
陸府專屬場是雲門50《薪傳》在臺中歌劇院的最後一場演出，林懷民親臨現場與觀眾對談，當觀眾問到：「新世代的子女沒有1970年代的歷史共感，該如何了解這部舞劇的啟發？」林懷民幽默回答：「這問題不是問我，該問問看完表演的孩子本人。」他說道：「第8代薪傳舞者同樣是年輕的世代，也不需要去新店溪搬石頭，他們用身體和新的眼睛揣摩表演的眉角，為經典帶來當代的詮釋，同樣令人感動。
陸府基金會每年都有一場美學饗宴，回饋給陸府家族住戶、合作藝術家及企業夥伴外，也為推廣藝術美學教育理念相同的學校提供資源；今年的《薪傳》演出，陸府特別邀請國立臺灣體育運動大學舞蹈系、臺中市立文華高中舞蹈班，及培育美學素養的台中黎明國小、南投光榮國小師生前來欣賞，透過觀賞這部具有時代性及文化傳承意義舞碼，為新世代藝術教育帶來鼓舞與新的火花。