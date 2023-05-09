康茵茵披婚紗想嫁了！暈船逼問偽婚禮「新郎」：要不要娶我
康茵茵今（9）日身穿一襲純白色林莉婚紗，與《慾望七人行》同劇男星吳東震一起出席2023桃園繡球花季活動，由桃園市長張善政主持超逼真婚禮。康茵茵聽到現場將在13日舉行未婚情侶闖關遊戲，尋找象徵情侶能修成正果的繡球花品種「未來」，單身的康茵茵忍不住牽起吳東震的手說：「雖然戲裡沒結果，但戲外我想結婚了。」
記者羅凌筠/綜合報導
康茵茵被問到擇偶條件，她說感情順其自然，但她希望未來的另一半能有自己的工作或是事業，最好跟她一樣喜歡運動，有共同興趣還可以一起約出門，既健康又可培養感情，還逗趣說：「這幾年都忙於工作，不知不覺就把感情擱在一旁了，好不容易演了愛情劇的女主角，結果還是無疾而終。不然問看看吳東震要不要娶我啊。」
康茵茵與人氣網紅奎丁、「這群人」董仔拍完《慾望七人行》，由她親自演唱新戲主題曲《我的歐巴在哪唷》，最近都在忙宣傳，她自己的健身品牌也上市了，所以不斷地在演員藝人還有品牌總監的角色切換，此外她也有經營YouTube頻道「康茵茵YT元宇宙」，拍攝高爾夫系列實境秀，所以收工放假的時候，不是在球場就是在去球場的路上。
難得抽空以「新娘」的造型出席活動，今日活動開始前，桃園市長張善政在後台不斷稱讚康茵茵年輕、漂亮、有才華、有氣質，「當誰家媳婦都是那家人的福氣。」康茵茵表示和市長張善政合作，「感覺市長真的非常親切溫暖，出場前很怕市長以為真的是我要結婚了，還特別跟市長先解釋了一下，市長馬上幽默的說要幫我介紹對象，真的很可愛。」