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手足口病讓孩子難進食，家長可準備冰涼食物
腸病毒會使孩子嘴巴中出現病灶、破洞，並造成吞嚥感到疼痛，徐于康提到，治療病灶無須特殊藥物，大多數的孩子身上及嘴巴的水泡、疹子在一周內可以自己逐漸復原。
如果孩童因此會食慾不振或拒絕進食。徐于康則建議，一開始可以先使用口服止痛藥物或口腔局部止痛噴劑減緩孩子的不適，藥物使用後等待約 5 至 10 分鐘，進食能更順利些。不過也不必強求孩子，可準備一些軟質食物，並將食物放涼點再吃，甚至冰涼食物（如布丁、果凍、運動飲料等）也可以，以孩子願意吃的食物為主，降低脫水風險、撐過非常時期才重要。
注意重症前驅症狀，腦炎、心肺功能衰竭前兆大不同
孩子在腸病毒的病程中，家長須特別留意是否有任何的重症前驅症狀。徐于康說，年紀越小的孩子越是重症高風險族群，父母可用「抽、睡、快、吐」四字口訣來記憶，一旦發現上述狀況，可能為重症的前驅症狀。
林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰補充，腸病毒 71 型重症前兆的病徵，分成腦炎相關及心肺功能衰竭相關。若出現腦炎前兆，建議立即住院；若為心肺功能衰竭，則應該馬上轉兒童加護病房。
|與腦炎相關的前兆病徵
|與心肺功能衰竭相關的前兆病徵
|1、持續昏睡
2、持續嘔吐
3、肌躍型抽搐（myoclonic jerk）
|1、心跳加速
2、血壓上升
3、血糖上升
4、白血球上升
腸病毒潛伏期長，發病前就有傳染力
目前腸病毒 71 型、腸病毒 D68、克沙奇 A 型等不同型別的腸病毒都正在社區活動中，其中腸病毒 71 型最容易引發重症。徐于康提醒，「依照過往經驗，腸病毒每 3 至 4 年都可能產生一次大流行，重症人數也可能會隨著增加，台灣已有一兩年沒有大流行，今年不得不格外小心。」
吳昌騰說明，腸病毒潛伏期為 2 至 10 天（平均 3 至 5 天），通常病人在發病幾天前，喉嚨部位與糞便中就已經出現病毒，此時即有傳染力，通常以發病後一週內傳染力最強。最重要的是，患者可能持續由腸道釋出病毒，時間長達 8 到 12 週；口鼻分泌物則有機率持續一周以上。
因此腸病毒的預防上，不能只持續在小孩發病的期間，而是應該持續建立良好的衛生習慣。徐于康強調，戴口罩、濕洗手為預防腸病毒感染的不二法門，單靠酒精消毒是不夠的，環境中的病毒應該使用漂白水做清潔及消毒，來降低感染機率。
諮詢專家：台北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主治醫師徐于康、林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰
文章授權：來講兒科急診的543-吳昌騰醫師
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 腸病毒讓孩子嘴巴破、吃不下！兒科醫：軟質、冰涼食物可應急