桃機年度客運人次破千萬 全年旅運量估恢復至疫前近6成
桃園機場2023年客運量今（9）日突破千萬人次，4月平均日運量為9.1萬人次，已達疫情前的68%，全年旅運量預估上看2,800萬人次，為疫情前（2019）年運量之58%。桃園機場利用疫情期間加速設施整建、興建三航廈，以因應未來運量成長需求。另外，政府在疫情期間對相關產業辦理紓困維繫產業活力，成為疫後復甦階段旅運明顯成長的重要推手。
記者黃仁杰／台北報導
機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場為東亞重要轉運樞紐，疫情前每年旅運量均以3至5%幅度成長，營運效率與服務品質備受國際肯定。2020年起面臨疫情挑戰，除了積極配合政府嚴守國門防疫政策，也投入238億元紓困經費，協助相關產業計130多家業者渡過困境，維繫機場相關產業營運活力。期間更把握運量低檔更新基礎設施，像是眾所矚目的第三航廈，在成功克服國境封鎖及缺工、缺料市場環境挑戰，於2021年7月動工興建，整體計畫進度已突破46%，7月即將進行航廈巨柱吊裝的重要里程碑，力拚完工後提升服務量能，讓第三航廈「飛鳥展翼」的飛翔意象，展現臺灣韌性與活力，為推升國家經濟動能注入活力。
桃園機場表示，在疫情期間所蓄積的實力，也轉化為疫後發展的堅實基礎及成長衝刺的重要能量，自去(2022)年10月13日宣布邊境解封後，桃園機場平均日運量從2.1萬人次起，逐步成長至4月9.1萬人，相較於其他亞洲機場，自開放半年以來(2022年10月13日至2023年4月23日)，運量成長達68.6％，高於鄰近標竿機場，回復力道強勁。因應解封後的旅客與商機，秉持「有旅客就有服務」的宗旨，截至4月底，商家開業比例已達疫情前79%，機場營運服務井然有序，足見政府投入產業紓困的效益逐漸浮現。
桃園機場在迎接新旅程之際，也將肩負起更大責任，機場公司將持續秉持最高規格，推動第三航廈及第三跑道等重大工程完工，打造智慧機場提升營運效率，因應逐漸成長的樞紐機場客貨需求趨勢，以及結合新自由貿易港區籌畫，帶動航空城產業發展藍圖一步步實現，東亞轉運樞紐，加速建設為航空公司及旅客提供最優質的服務，相信恢復榮景再創高峰指日可待。