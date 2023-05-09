國泰世華CUBE卡Q1刷出700億紀錄 「優惠45678」好評延長
國泰世華銀行CUBE卡以極具市場競爭力的廣大適用通路及優惠回饋，獲得近500萬卡友青睞。根據金管會統計，今年首季國泰世華信用卡以逾1600億元、年增近3成的表現，蟬聯國銀刷卡王座，其中CUBE卡刷破700億元，佔整體簽帳金額逾4成。尤其國內外旅遊解封後，CUBE卡以海外消費享最高5%回饋，挹注整體旅遊消費簽帳金額，較去年同期成長近五倍；中油直營店加油最高6%回饋，也讓CUBE卡首季中油簽帳金額較去年同期成長近一倍。
生活中心/綜合報導
國泰世華CUBE卡自2021年8月發卡以來，憑藉指定消費享3%小樹點(信用卡)回饋無上限、小樹點(信用卡)回饋隨時折抵消費，以及眾多優惠通路加碼回饋等三大優勢，廣獲卡友好評。今年首季CUBE卡推出「優惠345678」指定商戶最高8%回饋的活動，首次將優惠觸角延伸至五大售票平台，更祭出CUBE卡友享張惠妹、陳奕迅演唱會優先購票權利，加碼售票平台領券最高7%回饋，成為妹粉、E神粉絲的搶票「唯一指定」信用卡。
此外，瞄準海外旅遊解封熱潮，CUBE卡「趣旅行」權益除既有國內外指定飯店、旅行社、線上旅遊/訂房平台3%回饋無上限外，第一季加碼日、韓、新、泰等國人熱門旅遊國家最高5%回饋，帶動國泰世華信用卡整體航空及旅行社簽帳金額，較去年同期成長近五倍；海外消費簽帳亦較去年同期成長逾150%。而在國內，考量開車自駕旅遊方式盛行，CUBE卡「集精選」權益加碼中油直營店加油最高6%回饋，也成功擄獲開車族的心。為感謝廣大CUBE卡友支持，國泰世華於5月份再推出「優惠45678」回饋加碼活動，即日起至6月30日止，至CUBE App領券即享指定通路最高8%回饋。
「4」：使用Agoda訂房可享最高4%回饋，還可疊加專屬網頁訂房現折8%優惠。
「5」：海外消費最高享５％回饋(限日本、韓國、泰國)，持續鎖定國人海外旅遊需求。
「6」：首季備受好評的中油直營店最高6%回饋，CUBE卡不僅將優惠延長至6月底，5月再加碼台塑加油站通路同享優惠。
「7」：五大售票平台購票最高7%回饋優惠亦延長，愛看展、演唱會的CUBE卡友不可錯過。
「8」：健康節能商店最高８％也同步延續，讓國泰世華陪卡友一起健康、減碳、愛地球。
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