▲英國前首相特拉斯16日訪台，將拜會府院高層。 （圖／新頭殼）
Newtalk新聞
2023-05-09 22:31:07
外交部今(9)日證實，英國前首相特拉斯（Liz Truss） 受遠景基金會之邀請於本月16日至20日訪台，(17)日將以「台灣屹立在自由民主之前線 ( Taiwan: On the Frontline of Freedom and Democracy)」為題發表演說，此行將拜會府院高層及相關部會首長，並參訪我國文教經濟設施，而此行也是繼英國前首相柴契爾夫人於1992年、1996年兩度訪台，睽違27年再度有英國前首相訪台。
外交部下午透過新聞稿表示，特拉斯並應遠景基金會邀請於17日發表演講，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，特拉斯此行來訪充分展現對台灣的堅定支持與台英緊密友好情誼，特拉斯為台灣長期堅定友人，英國政府在她擔任外相期間，多次個別或與其他G7國家表達維持台海和平穩定的重要性，並表示英國在確保台海和平穩定上具有明確利益。 特拉斯在去年4月發表的英國外交政策演說中，首度提及應確保台灣等民主政體具備自我防衛能力。 圖 : 取自www.elizabethtruss.com 網站 特拉斯在去年4月發表的英國外交政策演說中，首度提及應確保台灣等民主政體具備自我防衛能力。 圖 : 取自www.elizabethtruss.com 網站 在去年4月發表的 英國外交政策演說中，首度提及應確保台灣等民主政體具備自我防衛能力，而在去年 6月北約峰會期間也表示，台灣的安全不僅攸關軍事安全，也關乎經濟安全，多次號召民主陣營支持台灣，確保台灣有意義地參與國際組織，將台海和平穩定重要性從區域提升至全球層次。 特拉斯在去年6月北約峰會期間也表示，台灣的安全不僅攸關軍事安全，也關乎經濟安全，必須確保台灣有意義地參與國際組織。 圖 : 翻攝自GOV.UK 網站 特拉斯在去年6月北約峰會期間也表示，台灣的安全不僅攸關軍事安全，也關乎經濟安全，必須確保台灣有意義地參與國際組織。 圖 : 翻攝自GOV.UK 網站 外交部指出，特拉斯卸任首相職務後，仍經常公開為台灣發聲，呼籲自由世界應竭盡所能支持台灣，確保台灣獲得自我防衛所需的支持，力挺台灣的民主自由。外交部感謝特拉斯對於台灣的鼎力支持與深厚情誼，並誠摯歡迎特拉斯訪台。 查看原文
延伸閱讀：
前英相特拉斯籲各國「抗中保台」外交部：台灣絕不畏懼退縮 堅定捍衛主權 前英首相特拉斯預赴IPAC論壇演說 聚焦中國籲「提升台灣國際地位」