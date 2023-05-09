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鄭容和澳門開唱！無預警現身FT Island演唱會力挺　驚人巧合曝光

▲FT Island主唱李洪基（右2）曬出，鄭容和（中）現身力挺演唱會的合照，原來大家剛好都在同地演出，隔日才由鄭容和接棒。（圖／李洪基IG）
▲FT Island主唱李洪基（右2）曬出，鄭容和（中）現身力挺演唱會的合照，原來大家剛好都在同地演出，隔日才由鄭容和接棒。（圖／李洪基IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

南韓團體CNBLUE隊長鄭容和，7日在澳門舉行《華麗和夜》見面會澳門場，也是他相隔5年再次來到當地表演，有趣的是，同樣來自韓國的團體FT Island也剛好在同個地點舉辦演唱會，主唱李洪基還秀出鄭容和來捧場的合影，引發粉絲討論。

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FT Island 6日在澳門舉辦演唱會《FTISLAND LIVE 'RE:FTISLAND澳門站》也是他們自2017年後，睽違6年再次與港澳粉絲見面，表演結束後，主唱李洪基也在IG上曬出現場與歌迷們的大合照，並寫下：「澳門太有趣了！最棒最棒！我們一定會再見面的，多謝大家！」

結果李洪基還穿插一張與鄭容和的合影，並獻上祝福，「容和哥明天的演唱會也要加油喔！」可以看到鄭容和低調現身，特別到演唱會後台與FT Island拍照留念，互相捧場宣傳，展現彼此的好交情，也讓歌迷們相當驚喜。

▲鄭容和也分享澳門見面會的花絮照，希望能和粉絲們多多見面。（圖／鄭容合IG）
▲鄭容和也分享澳門見面會的花絮照，希望能和粉絲們多多見面。（圖／鄭容和IG）
隔日，鄭容和也在IG上曬出澳門見面會的照片，直呼：「太開心了！希望能經常表演給你們看，今後也要多多見面喔！」至於台灣的見面會則在6/10於TICC台北國際會議中心舉辦，由於時間正好接近鄭容和的生日6/22，主辦單位也偷偷準備慶生橋段，希望讓粉絲與鄭容和有個美好的回憶。


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