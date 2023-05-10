巷仔內／泰山三天撒幣66億　背後盤算引猜疑

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台灣證券交易所7日晚間指出，已要求泰山需於今（9）日提供議事資料及說明，釐清投資案有無違法情事。公司派於今日下午召開記者會，由泰山董事長詹景超針對「街口投資案」進行公開說明，他表示，街口擁有600萬使用者、超過30萬個合作據點，且其主力使用族群為年齡介於20歲至45歲的年輕族群，符合泰山企業年輕化與品牌溝通族群的策略發展目標。
他談到，投資街口是透過「商業判斷」，支付取代現金已是未來趨勢，絕對有助於泰山產品的全面行銷。除了策略性投資之外，街口支付規劃在兩年內IPO，在這個時機點投資，相對取得的成本低，泰山過往投資便利商店曾連虧10年以上，然而，街口最大的虧損時期已經過去。
不過，引發市場譁然不只投資案一事，泰山在宣布入主街口隔日，決議擬發4元股利嘉惠5萬名股，配發股利總額近20億元，並在昨（8）日發布重訊投入10億新建廠房及設置生產線，等於是在三天內撒幣66億，眼看經營權之爭即將進入最後決戰，泰山背後的盤算也引發猜疑。
泰山跌破眾人眼鏡入股街口，針對街口過去累積虧損達12億元，泰山先前解讀是「造橋鋪路」，電子支付市場前期本就需要龐大的資金，台面上說此投資案是「商業判斷」，但非買街口支付的原因到底是什麼？泰山原本持有全家20%股權，旗下也有全盈支付啊？是看上街口未來的投資回報嗎？又為何是在如此混亂的時機點選擇大舉入股投資呢？是想搶在5月底改選前，盡可能將幣撒出去嗎？
商管財經專家李世珍接受《NOWnews今日新聞》採訪時提到，兩派最後走向會是如何都還說不準，但推測公司派可能會有風險意識，在市場派進入後，暗自盤算在改選前賣掉金雞母、發放現金股利、建廠或進行其他投資行為，迫使市場派退出，又或者是讓其即使最後取得經營權，也無其他決策可做，甚至拿不到好處，最後還需依靠公司派回歸本業。
如今兩派攻防進入巷戰肉搏，但打得再怎麼激烈，八寶粥、仙草蜜仍是台灣人的共同記憶，一般消費者勢必仍然希望這個深耕台灣70年的老品牌，別在長期經營權鬥爭下犧牲而壞了品質，甚至在台灣市場上消失殆盡。