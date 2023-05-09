超商沙拉驗出「李斯特菌」已暫停販售 消基會：吃熟食、避汙染！
嘉義縣衛生局昨(8)日公布2家全家超商販售的「桂花油醋雞肉沙拉」（有效日期2023/4/11）被驗出不得檢出的「李斯特菌」陽性。針對此次的調查，全家超商回應表示，4/10接獲嘉義縣衛生局抽檢結果通知，內部立即針對同批號產品進行檢驗，均符合規定；因應政府抽檢結果，目前此產品已暫停販售，將持續與鮮食廠及衛生局釐清原因，並強化產品物料品檢與檢驗頻次。
記者周淑萍/綜合報導
全家超商販售的「桂花油醋雞肉沙拉」針對被查驗出「李斯特菌」，目前已經暫停販售。台中市食品藥物安全處昨(8)日啟動專案稽查與抽驗，前往全家便利超商25家分店稽核同款商品，確實都已經下架停售。
消基會今(9)日指出，根據國外案例調查報告曾發現生菜、未經殺菌程序的乳製品、未充分加熱的熱狗及火腿等及煙燻鮭魚等食品造成李斯特菌感染，國內則曾於生魚片、即食生鮮蔬果、即食肉品等檢出李斯特菌。
針對超商熟食食品檢驗出致病的李斯特菌，消基會呼籲衛生主管機關應全面優先針對：源頭之製造廠商及其下游鋪貨店家，並全面針對超商（市）、飯店、餐廳Buffet的生食區部，甚至提供生食食材等速食餐廳均應速立檢驗專案，針對可能含有李斯特菌的食材進行掃描式檢驗，以確保消費者健康與食用安全。
在衛生福利部食品藥物管理署官網指出，感染李斯特菌後的疾病嚴重程度取決於受感染者的免疫狀況。免疫力正常者不易遭受李斯特菌感染，或者感染後僅有腹瀉、噁心、嘔吐等腸胃道症狀；但年長者、免疫力低下的族群、孕婦、胎兒及新生兒更可能引發侵襲性感染。消基會建議消費者的飲食習慣應盡量熟食，食物需加熱至72°C以上才可殺死李斯特菌，同時應該謹慎處理食品、避免汙染才是最重要的預防方法。