打造育兒宜居城市 高市推生育、托育等政策做家庭後盾
高市府致力打造友善育兒環境，社會局今（9）日於市政會議進行專案報告，市長陳其邁表示，除將持續支持育兒資源外，也將透過降低公托照顧比、提高薪資等，降低人員流動，提升托育照顧品質。陳其邁請各局處協助宣導照顧孕產婦與育兒相關措施，共同創造支持生養的宜居城市。同時，隨著母親節即將到來，陳其邁也於節日前夕預祝大家母親節快樂。
記者郭凱杰／高雄報導
社會局首先以5寶家庭使用貼心福利為例，說明生育、托育補助，其中「幸福333」生育津貼自今年4月起每胎3萬元、弱勢家庭雙領生育津貼與坐月子服務、全國優先普發孕婦產檢交通券、首創定點臨托夜托、公幼全面開辦延長照顧服務，其中111學年度公共化幼兒園計281園，核定可招收人數2萬5,123人，公共化教保服務供應量已達4成，同時也增設親子館及共融特色公園等諸多社福服務資源，盼扮演強力後盾支持家庭。
有關公托機構預計115年達85處，針對需增設32處的公托場地，陳其邁也要求相關單位積極推動，並請各局處、區公所、學校持續盤點合適空間，以利後續規劃辦理，他也鼓勵面對問題、排除困難解決問題，展現提升教保服務的決心與勢在必行的行動。
除打造育兒友善環境，高市府也特別重視性別友善議題，透過增進健康力、提升經濟力、提升社會力、發揮影響力、提供支持力，5力全開推動性別平權有成，轄內銀髮健身俱樂部14處為六都第二；公司女負責人達37.9%、女性勞參率達51.7%高於全國平均；全國唯一區區有婦參小組；女性局處首長占比39.4%為六都最高；社區照顧據點514處涵蓋增減率為六都第一、全國首創臨托12處。