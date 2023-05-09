母牽女過馬路遭撞一死 黃偉哲研擬：高風險駕駛公布姓名照片
昨（8）日台南市區傳出一名駕駛因不遵守禮讓行人之交通規則，導致一對牽手過馬路的母女一死一重傷之憾事。對此，台南市長黃偉哲今日在市政會議上表達哀悼，並要求警局同仁嚴格執法，不要再有更多不幸，針對高風險駕駛，也研擬比照酒駕公布姓名照片，必要時會吊銷行駕照、移送法辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
「希望我女兒的性命，能喚醒大家知道禮讓行人重要性，只是，這個代價太大了」，台南市長黃偉哲握著受害女孩父親的手，父親一字一句地說，很深刻，也很痛。
對於昨天在台南發生駕駛因不遵守交通規則，肇事造成一對母女一死、一重傷的憾事，黃偉哲表示真的感到相當痛心，儘管消防、警局人員盡力搶救，最後小女孩仍在送醫前過世，重傷的媽媽還在醫院搶救，醫護同仁會全力搶救母親，讓她傷勢能夠穩定，不要再有更多不幸。
黃偉哲說，他已親自向孩子父親表達慰問，並承諾後續的治喪事宜，市府會全力協助，並一起祝禱，為母親集氣，肇事源自於不良駕駛習慣，疏於注意的肇事責任很明顯，所以他在市政會議要求警局同仁務必嚴格執法，尤其是重點路口，一定全力落實。
黃偉哲要求交通局和市警局立刻加強巡邏、取締，交通熱點提高見警率；針對高風險駕駛，研擬比照酒駕公布姓名照片，必要時會吊銷行駕照、移送法辦；並全面檢討交通號誌及標線規劃，以行人安全為最優先。