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泰國估計今年至少將吸引500萬名中國遊客，雖然這個數字與疫情前仍有明顯差距，當時中國遊客佔泰國4000萬遊客中的將近三分之一，但如今已有不粉人正準備在泰國當地置產。
泰國房地產協會會長麥瑟（Mesak Chunharakchot）指出，中國人對泰國房地產一定有需求，並表示絕大多數中國買家的首選是位於首都曼谷等主要城市、北部山區清邁、東岸海灘度假勝地巴達雅（Pattaya），以及東北部伊閃地區（Isan）的房產。麥瑟表示，「不少中國人在這裡買房子，送孩子上國際學校，並讓父母留在泰國照顧孫兒。」
曼谷新加坡國際學校（SingaporeInternational School Bangkok）統計數據指出，該校四個校區的中國學生比例上升到12％至13％，與2019年疫情前的6％相比高出許多。校方表示，中國在疫情期間實施的封城政策，影響了中國家庭的動向。
有泰國房地產商向媒體表示，先前中國買家在泰國置產的目的是為了投資，但在疫情過後發生了很大變化，現在多數中國人選擇在泰國購買豪華公寓自己居住。
一名來自上海的卞先生（Daniel Bian，音譯）就是如此，他在泰國首都曼谷的豪華大廈置產，他躺在該大廈的19樓泳池旁的躺椅上，一邊欣賞曼谷的繁華市景，邊表示「我覺得自己又活了過來，感覺自由自在。」在疫情期間，卞先生被關在上海的家中幾乎3年，他在泰國感受到較少的限制，例如進出國境、來回旅行的自由，以及社會和生活的自由。
而中國人蜂擁在海外置產，一方面是為了在類似傳染病爆發時獲得安全保障，同時也為了預防國內經濟風險。儘管泰國規定，在任何公寓開發項目中，外資所有權不得超過49%，但潛在買家仍不斷湧入。