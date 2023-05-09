銀座名錶店遭搶！4面具男破門砸櫃掃「上億名錶」　最年輕僅16歲

疫後快潤！中國富豪瘋海外買房「從投資變自住」　泰國成新寵兒

▲在新冠肺炎疫情結束後，中國人蜂擁至東南亞國家以及澳洲置產，其中泰國成為新寵兒。（圖／取自Pixabay）
▲在新冠肺炎疫情結束後，中國人蜂擁至東南亞國家以及澳洲置產，其中泰國成為新寵兒。（圖／取自Pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

不少中國民眾都會在海外置產，包含美國、日本都曾傳出有中國人前往買地的事情。在經歷了3年的新冠肺炎疫情大流行後，中國國放寬防疫措施、開放出入境管制，便有大批中國人湧入東南亞國家和澳洲購買房產，且用途由投資改為自住，顯示出越來越多在海外置產的中國人希望類似傳染病爆發時獲得安全保障，同時預防國內經濟風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，旅遊網站Trip.com數據顯示，在中國五一假期之間，泰國是最受中國旅客歡迎的出境目的地，其次是日本、韓國。由於泰國的國際教育及醫療設施成為一大吸引力，越來越多中國人前往泰國不僅是為了觀光，更是將泰國當成落腳的第二故鄉。

泰國估計今年至少將吸引500萬名中國遊客，雖然這個數字與疫情前仍有明顯差距，當時中國遊客佔泰國4000萬遊客中的將近三分之一，但如今已有不粉人正準備在泰國當地置產。

泰國房地產協會會長麥瑟（Mesak Chunharakchot）指出，中國人對泰國房地產一定有需求，並表示絕大多數中國買家的首選是位於首都曼谷等主要城市、北部山區清邁、東岸海灘度假勝地巴達雅（Pattaya），以及東北部伊閃地區（Isan）的房產。麥瑟表示，「不少中國人在這裡買房子，送孩子上國際學校，並讓父母留在泰國照顧孫兒。」

曼谷新加坡國際學校（SingaporeInternational School Bangkok）統計數據指出，該校四個校區的中國學生比例上升到12％至13％，與2019年疫情前的6％相比高出許多。校方表示，中國在疫情期間實施的封城政策，影響了中國家庭的動向。

有泰國房地產商向媒體表示，先前中國買家在泰國置產的目的是為了投資，但在疫情過後發生了很大變化，現在多數中國人選擇在泰國購買豪華公寓自己居住。

一名來自上海的卞先生（Daniel Bian，音譯）就是如此，他在泰國首都曼谷的豪華大廈置產，他躺在該大廈的19樓泳池旁的躺椅上，一邊欣賞曼谷的繁華市景，邊表示「我覺得自己又活了過來，感覺自由自在。」在疫情期間，卞先生被關在上海的家中幾乎3年，他在泰國感受到較少的限制，例如進出國境、來回旅行的自由，以及社會和生活的自由。

而中國人蜂擁在海外置產，一方面是為了在類似傳染病爆發時獲得安全保障，同時也為了預防國內經濟風險。儘管泰國規定，在任何公寓開發項目中，外資所有權不得超過49%，但潛在買家仍不斷湧入。

美國佛州限制中國人買地　州長迪尚特簽署法案

中企建廠叫停後　美將加強8軍事基地周圍交易審查

美多州考慮禁中國人置產！北京不滿：經貿問題「政治化」

農業版大躍進？中國強推「水稻上山」下雨「全禿」　農民叫苦連天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀