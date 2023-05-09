特企／超高工時、晶亮危機成隱憂！白蘭氏神應援力挺媽媽這一邊

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「白蘭氏萃鷄精」體貼現代超級媽咪們在事業與家庭追求平衡的體力支出，針對口感、營養持續精進，以符合女性在不同時期的營養需求，經過專業雙層循環萃取技術，從原型食物萃取完整鷄隻營養與風味，也絕無人工添加物，品嚐得到膠質黏密口感與濃郁香氣，就像家中慢火熬煮的現熬鷄湯般鮮美好入口；每100mL含有5600mg高含量膠原蛋白與10g優質蛋白質，能調理體質增強體力，增加豐潤好氣色，讓身兼多職的媽媽們，一次達成「養顏、養力」的雙重功效。
在工作、家庭經營上有自己一套平衡哲學的隋棠，除了最近正在如火如荼地拍戲外，也透露為了兼顧家庭與生活，特地與劇組請假飛奔參與小孩運動會與觀賞舞台劇的小趣事，這麼忙碌但又隨持保持好氣色亮相的她也分享：「隨時補充『喝的保養品』很重要！白蘭氏萃鷄精不但可以喝到滿滿膠原蛋白跟蛋白質，又像雞湯一樣鮮美好入口，除了幫蠟燭多頭燒的自己補充體力，也是送給母親的最佳營養補給品，寵愛媽咪也寵愛自己！」
親子部落客愛愛表示: 「住在男子宿舍裡的我，再忙也要活得像女王! 白蘭氏萃鷄精含有滿滿Q彈豐潤最重要的膠原蛋白與滋養體力的蛋白質，就算是帶著雙男寶出國旅行，到處奔波飲食不定，萃鷄精方便攜帶與飲用，每天一包讓我活力滿滿，氣色超好超上鏡。」
遠距教學形式造成孩童每日使用3C產品時間大幅增加，晶亮保健刻不容緩。面對媽媽們對孩子晶亮保護的焦慮與擔憂，白蘭氏也祭出晶亮守護神器「白蘭氏葉黃素精華凍」。通過嚴格品質把關，採用葉黃素與玉米黃素鑽石級5:1比例提供基礎晶亮保養。身為雙寶媽的愛愛分享使用心得：「現在是小二生的哥哥，之前在家遠距上課的時期，需要每天長時間面對螢幕，學校例行的健康檢查回條讓我比面對考試還緊張。弟弟年紀還小，更要時刻注意他3C使用時間，注意適時休息、運動跟補充營養。『白蘭氏葉黃素精華凍』巧妙結合果凍Q彈的絕佳口感，既是保健品、又像是零食，美味之餘，還能讓孩子隨身攜帶，輕鬆一開就能隨時補充。」
慶祝母親節，白蘭氏與台北市立兒童新樂園合作，凡母親節周末(5/13-14)著親子裝入園的母親，將可以獲得限量發行、內含白蘭氏萃雞精與葉黃素精華凍的「寵愛媽媽禮」，就從母親節起，讓白蘭氏做超級媽咪的健康後盾。即日起至5月31日買白蘭氏滿$288，登錄發票抽tokuyo mini玩美椅滿足款、VIVISPA 按摩券等好禮，寵愛媽咪也照顧全家人健康！
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