談低薪問題！提兩岸服貿被學運擋下　黃健庭：服務業錯失大陸市場

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說明經濟跟投資動能不足，黃健庭表示，從1990年到2000年，民間投資成長率11.30%，政府投資成長率6.13%，平均每年經濟成長率6.71%，實質薪資成長率2.94%；2001年至2016年，民間投資銳減，政府投資是負成長，經濟成長率掉到每年3.54%，總薪資成長0%。
黃健庭續說，2017年到2022年，台灣GDP成長率3.58%，實質薪資成長率也趨近於0%，等同2001年到現在，薪資成長幾乎就是0%，但工時卻沒有少，相對其他國家還增加，民進黨政府上台後一例一休處理兩次希望縮短工時，但實際沒達到成果。
針對中小企業及服務業部分，黃健庭指出，服務業佔就業人口六成，絕大多數就業人口都在服務業，偏偏這部分就是低薪狀況嚴重地方，其中一個原因是台灣市場規模小，服務業要升級不容易。
黃健庭還提到，幾年前兩岸服務貿易協議的案子，被太陽花學運擋下來，「當時如果能夠順利的話，就是可以把大陸整個市場，都納入台灣服務業可以去發展這樣的市場，但這都過去了，等於是錯過了一個這樣的契機。」
黃健庭說，他當時念大學時，大學數量全國約51所，之後一路成長最高達153所，直到這兩、三年起有些私校撐不下去慢慢退掉，「要不然成長了3倍之多」。黃健庭表示，過去幾年大學總招生數，已遠遠超過國內高中職畢業人數，「也就是要不唸大學真的有點難。」
台灣現正面臨少子化問題，黃健庭指出，現在一年大一學生總數大概約20萬出頭，但10年後人口學家預測，依照趨勢大概僅剩15萬不到，整整少掉三分之一，照理講台灣的大學也應該少3分之1；另外，現在每年理工顆畢業生只佔23%，製造業、高科技產業出現人才荒，企業主也找不到人。
至於台灣高教問題，黃健庭認為台灣出現供需失衡、學用落差問題，公教資源要分配給所有學校，每個學校只剩幾百個孩子，高教資源就無法集中提升教學品質，應調整課程內容，真正符合世界潮流與市場需求，並且重建技職教育體系。
黃健庭痛批，技職幾乎沒有專科學校，都差不多改成技術學院、技術大學與普通大學，漸漸技術人才會越來越難找，很多工作沒人做，大學必須培養具備國際競爭力，滿足社會未來需要人才。
黃健庭認為，在學校裡開的課，不能是教授想教的課或教授知道要教的課，而是要先幫孩子裝備好迎接未來挑戰，「我看到幾年前招的特別多的，可能很多學校覺得反正搶不到學生招一些容易的，什麼餐旅管理、文創甚至電競，這些都跑出來了，培養這些孩子出來後，做得跟當時學的不同。」