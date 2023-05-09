名家論壇》朱駿／心思掛在美國人身上，柯文哲能自主與造王嗎？

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看起來，20多天的行程並未達到這樣的效果。柯文哲向蓬佩奧（Mike Pompeo）抱怨，99.99%的美國人竟然不知道台灣佔20%民意的第三大黨，蓬佩奧回答，99.99%的美國人一定不知道台灣有國民黨與民進黨，令柯吃驚。可見，柯對美國人極度自我中心的世界觀並無絲毫認識。所以，此行設定的「認識與被認識」的目的必然落空一半以上。如果只吃驚卻沒覺悟美國人自我為中心的心態不會改變，那就全部落空。在美表現出的自信顯然只是唬人的表演，是盲目的自猜空猜美國人的想法，自己內心隨時變化之不同的虛浮投機想法在心中不時憑空對賭而已！就是怎一個「空」字了得！
柯文哲於美東時間26日率團拜會休士頓市政府時表示，這次來美國的三個目的，認識美國、從美國再回看台灣，還有把台灣第三勢力介紹給美國，「我都有達到目的」。大家都看得出他沒有也不可能達到目的，還嘴強硬拗，顯然不敢面對事實，不願虛心認錯，怎麼有能力解決他5月20日所說的「台灣問題」。一趟美國行，非但沒有長進，反而更加退步了吧？
柯文哲訪美就是要測試美國人對自己的兩岸想法的接受程度。台灣的前途越來越成為現實中緊張的、又為各方有意炒作的議題，必然產生內外加乘效果，藍綠的對立體現在兩岸關係中，各執一偏，不是太親共（藍營），就是向美一邊倒（綠營），只要持續偏執，皆在現實中找不到化解的條件與支點。在台灣民眾對此議題越來越精明的趨勢下，大多數都不會被藍綠說服，藍綠局面會越走越窄小，對立會越嚴重，形成死棋。台灣勢必要走第三條路才有好機會，柯文哲看到了這個廣闊的空間，但如何佔領這個空間有個方法論與實踐此方法論的問題。
柯文哲認為，「國民黨對中國太順從，民進黨又不溝通也不對，應有中庸方法解決」。這是折衷主義的思路，100多年前，德國大學者Max Weber在他的方法論中就指出，折衷主義是毫不科學的想法，台灣政治人物喜歡說「中庸」或「中道」，根本不懂中庸真正的意涵，以為就是折衷主義。大錯！
對於兩岸之間已充滿兵凶戰危的氛圍，柯文哲指出，「歷史上的戰爭往往來自於誤解與誤判」。這根本是不讀歷史的妄斷，更是不讀中共黨史。瞎說一通！
民眾黨資深中央委員林富男對此表示，柯文哲美國之行強調「兩岸和平、台灣自主」。然而，柯此行「被認識」的目的之一是想要向美方兜售他這個想法。柯的話似乎都是想說給美國人聽的，寄望美國人關愛的眼神，心思掛在美國人身上，與民進黨的「一邊倒」非常接近，心都不在自己身上了，怎麼發揮主觀能動性？如何談「台灣自主」？口中說的「兩岸和平」怎麼來？莫非以為老天會掉餡兒餅？
台灣長期受美國宰制、玩弄、剝削，若要「自主」，首先就要想方設法降低對心理上美方的依賴，不讓美方予取予求，柯卻還汲汲營營討美國歡心，尋求美方認可，這是自我矛盾的。訪美之行就是曝露了自己根本沒有自主的定力或不知自主為何物的心理狀態，豈能侈談「台灣自主」！
柯文哲如果是一個負責任的政治人物與民眾黨主席，勢必參加2024總統大選，絕無退路，迄今民調位居第三名，穩握約20%的支持度，在國、民兩黨之間當然有一定的影響力。最終要看柯是被擠壓，還是有突破能力。如果是被擠壓，就不是造王者，是被榨汁的柳橙。只有在展現突破能力的情況下，才能有機會成為造王者。
柯文哲如果具有突破局勢的能力，有幾種情況，一種是全面突破藍、綠與獨立選民；一種是突破藍多綠少；一種是突破藍少綠多。若是第一種情況，而且幅度甚大，柯就能當選稱王，但這只是理論妄想，目前欠缺現實條件。後兩種情況則分別對藍或綠有利，要成為造王者，最多就只有這兩種情況之一。
柯文哲目前火力較為偏重批判民進黨，比國民黨到位許多，吸引不少注意力，弱化了國民黨的形象。不過，5月7日蘇煥智宣佈參選總統，《參選聲明》7000多字，在兩岸關係、司法改革、社會福利、清廉政治等議題的多項論點極有見地，絕非賴清德、侯友宜、郭台銘、柯文哲迄今所述能望其項背；對民進黨與賴清德個人的批判，舉證歷歷，鏗鏘有力，直指要害，火力強度與精準度遠遠超過柯。若蘇能連署成功，恐怕對柯的論述衝擊不小，屆時是否還具備造王者的條件，只能靜待事態的演變證實。
●作者：朱駿／時事評論人
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