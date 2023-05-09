特企／政商名士最愛！台灣文創品牌推關公、孔明造型紀念酒
有台灣文創品牌自2018年將精美藝品結合酒類產品，先後推出第一代、第二代關公、孔明造型紀念酒，一上市限量組數隨即遭秒殺，由於收藏性高，網路上的收藏價更是節節升高，在酒市「藝」戰成名，讓台灣民眾首次看見將藝品與酒類融合的藝術。近期文創業者宣布推出第三代「文武全才關公、孔明紀念酒」，限量發行售完不再版，喜歡三國的收藏家跟酒迷不要錯過。
本報訊
關公、孔明在三國迷的心中佔有極高地位，以「有勇有謀」的特質闖出名號，英雄事蹟被後人傳頌千年，至今被奉為「關聖帝君」「諸葛武侯」引信眾朝拜，許多企業更將關公、孔明的核心思想運用在團隊管理、策畫謀略，是各界領袖不可或缺的精神指標。睿智英勇的形象除深受醫界、軍警、政商名士的喜愛，其中新北市長侯友宜選舉期間，廟宇也曾送此款酒祝福他「凍蒜」，象徵文武雙全，而此次業者也巧妙的在瓶身設計「正氣」、「智謀」作為精神象徵。
承接前兩代特色，此次推出第三代「文武全才關公&孔明紀念酒」作為業者三國系列最後一代，整體細節精緻度提升，作為藝品擺設家中或辦公室都能增添許多藝術氛圍，仿舊銅色的關公披戴盔甲、手握青龍偃月刀的霸氣；孔明衣襟柔順紋路、緊握羽扇睿智文雅的神情，剛柔並濟的氣息靈活展現。而陶瓷白瓶內裝酒液來自58°金門高粱酒，入口醇厚回味無窮，讓人彷彿置身於三國時期的歷史場景中。
此款紀念酒每套售價17,800元，全台僅限量999套，將於5月11日於酒類指定門市限定開放預購，預計於6月依序出貨，白酒愛好者及三國迷絕不容錯過。