俄羅斯勝利日紅場閱兵！蒲亭：俄軍被迫應戰、烏克蘭已變人質
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭持續超過14個月，今（5/9）適逢俄羅斯的二戰勝利紀念日（Victory Day），蒲亭在莫斯科紅場的閱兵儀式上發表演說，他稱烏克蘭人民已經變成「國家政變」下的人質，俄羅斯出兵攻打則是「被迫應戰」。
國際中心楊智傑／綜合報導
俄羅斯為了紀念二戰終結，將每年5月9日定為勝利日，蒲亭當政後持續在勝利日大舉進行閱兵儀式、發表演說凝聚國家向心力。儘管俄烏戰事持續超過一年，蒲亭仍出席今年勝利日典禮，在這場大約10分鐘的演講期間，他先是向俄國民眾喊話稱俄羅斯人民正在為了國家未來而從事一場愛國戰鬥，「我們的文明處於一個關鍵性轉折點，一場確實發生的戰爭已對我們的祖國發動攻擊，我們將保護頓巴斯（Donbas）地區的人民、維護我們的安全」。
蒲亭再次提起數度重申的論述，他稱烏克蘭已變成「政變人質」與西方手中討價還價的籌碼，在西方國家播下了「恐俄症」（Russophobia）種子後，一種「納粹主義的崇拜」正被創造；蒲亭強調西方國家已經忘記是誰殲滅了納粹德國，被迫應戰的俄羅斯會戰勝恐怖主義，也會贏下這場戰爭。
儘管如此，被國際刑事法庭下達逮捕令的蒲亭仍未提到俄軍將如何面對烏克蘭準備已久的春季反攻，也並無提到任何戰爭前線可能面臨的挑戰或如何贏得勝利。
另一方面，多年來與俄羅斯等前蘇聯國家於5月9日紀念二戰勝利的烏克蘭，今年改為提早一天與歐洲國家共同紀念二戰終結，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天演講中誓言俄軍將像納粹德國一樣被擊潰，並稱已向國會提案將紀念日改為在5月8日與歐洲國家同步，並將5月9日改為紀念「歐洲日」（Europe Day），提倡歐陸和平團結。