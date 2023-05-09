特企／潘怡良初遇中醫美顏品牌 看見「針」正美學實力
中醫美顏品牌「巧絲顏」與「針織女王」潘怡良攜手合作，在2023北海岸藝術祭的舞台以「針」各自勾勒出對美的不同層面想像。以一根針展現「美」的無限可能，中醫美顏品牌與「針織女王」潘怡良首創，讓中醫針灸用的細針，化為時尚創意首飾，更讓人看見台灣獨創的中醫醫美技術的驚人潛力。
「巧絲顏」針灸醫美創辦人、專業DJ楊立達Feo表示，「其實這個緣分，是潘老師以針織為主軸的創作，和我們Fashion品牌不謀而合。」同樣利用「針」，在高端時尚追求極致美感，雙方的堅持與共通性。
楊立達解釋，「我們的用針非常細，比一般針灸用的還要細三倍。」對於能在醫美上處理非常細微的復健及創傷復原的專利針具，化為完美時裝配件，這份骨子裡的細膩和巧思是品牌和針織女王GIOIA PAN合作始料未及的創意驚喜。
提及品牌所使用，有專利技術的針具，化為潘怡良作品設計，也揭秘了台灣獨創的中醫醫美技術，是如何成為醫美產業的先行者，打造獨步亞太的嶄新醫美的契機及體驗。
「台灣有很多優質中醫師，我們從培育角度，也更精進技術，讓國際慢慢看見中醫。」Feo說得真切，乘著2023北海岸藝術祭的海風，期待和潘怡良一起創造，續編織著，讓國際驚嘆於台灣時尚「針」正的美學實力。