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「3大飲食」逆轉腎健康！　營養師：吃米食比吃麵食更好

「3大飲食」逆轉腎健康！　營養師：吃米食比吃麵食更好
「3大飲食」逆轉腎健康！　營養師：吃米食比吃麵食更好

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】慢性腎臟病友常因疾病困擾而鬱鬱寡歡，全身提不起勁，嘉義大林慈濟醫院舉辦腎臟病友會，營養師曹長安提供「天然的尚好加工的不好」、「愛喝水不喝湯」及「多吃米食少吃麵食」等三大護腎口訣，幫助病友「健康飲食逆轉腎」；國立中正大學傳播系盧鴻毅教授則分享「逆齡人生，老不休」的社區推動經驗，鼓勵腎臟病友要走入人群，透過社會參與，找尋自我價值。

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腎臟病需早期治療　腎臟病友走入人群

腎臟內科主任蔡任弼醫師表示，腎臟病沒有那麼恐怖，全臺有約10分之1的民眾、約2百多萬人患有腎臟病，而透過門診可以幫助病人控制腎臟病，不要演變到需要洗腎的情況。

國立中正大學傳播系盧鴻毅教授則分享「逆齡人生，老不休」的社區推動經驗，鼓勵腎臟病友要走入人群，透過社會參與，找尋自我價值；而家屬也要適時捉住「喘息」機會，照顧家中的腎臟病人，也要善待自己。有快樂的照顧者，才有快樂的被照顧者。

健康飲食顧腎　護腎飲食三訣竅

營養治療科營養師曹長安分享「健康飲食逆轉腎」，針對腎友們關切的飲食問題給予建議。曹長安營養師指出，日常生活作息與飲食的健康，是保護腎臟、逆轉慢性腎病的不二法門，並提供病友三大護腎飲食口訣︰

1.「天然的尚好加工的不好」：加工食品相比天然食材，不僅營養價值較低，且會吃進過多的鹽分、食品添加物，長期下來對腎臟的負擔很大。

2.「愛喝水不喝湯」：腎臟是身體水溶性廢物的代謝器官，有足量的水分補充，就像輪子加了潤滑油，才能更有效率的運作、代謝；而湯品融進了食物中過多的調味料、尿酸、鈉、磷、鉀離子，喝湯加重腎臟的負擔，越喝腎臟越壞。

3. 「多吃米食少吃麵食」：天然米飯、低加工米食，是最簡單的低蛋白飲食，也可以減少麵食加工品對腎臟的負擔，一舉兩得。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57731

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