泰山入股街口爭議 金管會：董事會效力問題由司法判定
食品大廠泰山企業經營權之爭再添爭議，董事會通過以新台幣36億元取得街口金融科技40.4%股權，引發市場派龍邦痛批掏空，並質疑合法性，證交所要求5月9日前提供相關議事資料及說明。對此，金管會今（9）日表示， 泰山董事會通過此案的效力問題，要由司法判定，證交所僅就程序及資訊揭露面進行了解，若違反相關規定，就會依法進行行政裁罰，最重可處新台幣480萬元。
記者顏真真／台北報導
金管會證期局指出，泰山在5月5日有發布重訊，證交所有請泰山提供資料，要求泰山釐清相關適法性，金管會也會儘快請泰山、證交所提供相關資料，若有違規規定，也會盡快依規處理。
證期局說，泰山必須提報審計委員會，並經董事會通過，並要提供相關書件及價格合理性的意見書，金管會也會請泰山說明並檢具相關資料，看泰山有沒有依照程序辦理。不過，證期局也表示，金管會管的是行政裁罰部分，若都有依規定辦理符合程序，就不用罰，若有違反規定，可處新台幣24萬元至480萬元。
至於泰山董事會通過此案有沒有效？證期局強調，這部分要由法院來判定，而截至今日下午5時為止，泰山尚未提供相關議事資料給證交所，若未依規定辦理，證交所會自行裁量。