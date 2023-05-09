特企／開完會即刻渡假！「承萬酒店」推會議專案　豪華吃住超划算

承萬酒店為埔里地標性建築物，配合各式需求，提供多種類型場所。埔里最大會議廳「一品苑會議廳」，一次最多可容納700人，舒適寬敞、視覺通透，不論從台下任何角度，皆能清楚觀賞前方與舞台。會議設備齊全，還附有雷射燈光效果，七彩的燈光搭配音樂，絕對是最佳的舞台效果。埔里美人腿公主比賽就曾在此舉行，吸引各大埔里民眾與媒體來訪，高彈性的會議空間，不論是大型會議、婚宴、尾牙，還是公司行號團體活動，都是您的最佳選擇。
另外，13樓「寰宇會議廳」，採劇院型設計、自然採光，階梯式的扇形座位安排，設有130個可收納桌子的舒適沙發椅，特別適合發表會與座談會，提供與會者全新的會議體驗。而小型精緻的「國際會議廳」，最多可容納20人，色調溫和、明亮清爽，獨立空間與大型圓桌，讓會議更有凝聚力。
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會議結束的那刻起，就是您的渡假之旅。承萬酒店設施多元，擁有360度景觀咖啡廳，為埔里最高的觀景點，俯瞰小鎮的黃昏風光、璀璨浪漫的夜景，一解工作的辛勞。還有峇里島風的星光泳池，設置溫水SPA水療區，以及蒸氣室與烤箱設施，不論白天、夜晚都能感受到渡假村風情。更有各式休閒場域，不論是健身房，大片落地窗採光佳，抑或是撞球、桌球，還是電玩遊戲區，就是要讓您忘卻會議的辛勞。
享受完酒店設施，也別忘了到戶外走走！承萬酒店走路2分鐘，就有埔里當地人激推的樹人夜市，攤位應有盡有、重複性低；走路5分鐘就能抵達埔里必買的伴手禮：18°C巧克力工房生吐司，超夯的打卡人氣地標，推薦必吃生吐司、奶油盒子與冰淇淋。另外，虎頭山體驗飛行傘、日月潭感受山水之美，車程都不用半小時。
因應商務客的需求，承萬酒店推出「半日、一泊二食」與「全日、一泊三食」兩種會議專案，半日方案每位2,660元起，全日方案每位3,720元起，除了包含會議時段，用餐時段提供中式合菜，採用埔里當地季節性食材，創意料理令人垂涎三尺。會議期間更安排茶點與飲料供應，不論是鹹點、甜點、水果，還是咖啡與茶，讓您開會也能補充體力、擁有好心情。住宿部分，則是貼心升等雙人豪華房型，房內設有景觀陽台，隨時能夠眺望四面青山環繞，放鬆心情。另外，酒店設施免費使用，也包含免費早餐，以及平面停車位，全方位的會議專案規劃，等您來體驗。
承萬酒店交通便利，距離埔里交流道僅五分鐘車程，會議專案即日起開賣，超划算的會議與住宿規劃，心動不如馬上行動，專案詳細內容，可上承萬酒店官網查詢。