名家論壇》黎榮章／大數據分析郭台銘　阿銘炫風來了嗎？

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在五一勞動節連假，郭台銘更讓自己的聲量，衝到宣布參選以來的頂峰，他勇於對爭議話題表態，例如他對2020年的黨內競爭對手韓國瑜道歉，並喊話要韓「並肩作戰」；他也主動拋出建核電廠議題，並表示「非主張重啟核四」。這些豪情壯語話題都引爆討論熱潮，也讓郭董的聲量從連假前的單日7、8000上升到單日破萬，甚至破2、3萬。
即便郭台銘的前述金句連發，招來對手陣營攻擊，外界也認為郭講話太衝動，不過，分析郭董宣布參選至今的網路勝負面聲量，可發現他的負聲量雖高過正聲量，但他的網路好感度為0.54，仍比他的競爭對手侯友宜0.37、賴清德0.35、柯文哲0.3來得好。這說明，即便郭董語出驚人，但其發言還有邏輯、不算荒謬離譜，這些刺激直接的話語，讓更多人對他的談話產生好奇，進而關注他提出的政策願景，郭董不僅為自已創造了話題，他所贏得的好感度，也比保守謹慎、不表態不拋議題的人來得好。
分析郭台銘近一年的臉書粉專經營成效，在追蹤數上，隨去年九合一選舉結束、大眾開始將焦點放在2024大選之後，郭董在去年底、今年初有一波增粉，單月增粉將近兩萬人，可見，4年前他未如願出線，許多人對他仍有期待，在九合一落幕後，轉而將關注焦點轉移至可能參選的郭台銘身上；而隨著他正式宣布參選，態勢愈發明顯，臉書粉絲數也是連月遞增，目前已成長至74萬人追蹤；至於互動數部分，則是在今年4月郭董表態後暴增，單月臉書互動突破4百萬，本月他接連進行多波議題操作，不僅讓果粉越來越多，也越來越有互動熱情。
郭台銘商人出身，如今爭取轉投政壇，言行舉止自然與一般政治人物大不相同。雖然他對政治語言不甚熟練，屢出紕漏，但他也很快道歉、說明，不扭捏作態，其一腔熱血、對國政的願景，仍透過多場談話展現出來。從網路大數據分析就能看出，郭董目前的策略並不是錯誤，他展現決心、設定議題、拋出願景，自然就能增加討論度。而從各種機構的民調也看得到，郭的支持度逐漸追近侯友宜，只要他未來持續傳遞想法給選民，並修正發言錯誤，近期的爭議對他來說，不是扣分反，而會是加分。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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