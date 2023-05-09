特企／美商安瑞科技攜手偉康科技策略聯盟　布局全球資安市場

根據Gartner研究指出，到2023年印度用戶在資安和風險管理的支出預計將達到26.5億美元，比2022年增長8.3%。看中印度龐大資安市場，偉康科技與安瑞科技策略聯盟，提供獲得國際FIDO聯盟認證的FIDO技術加值，共同打造高規格身分安全防護Array IDPass，同時滿足國際市場不同場景的企業內部認證需求，將可應用於單一登入(SSO)、遠距辦公(VPN/VDI)、Windows/Linux等作業系統。
美商安瑞科技的產品銷售已遍佈北美、歐洲、非洲和亞太等地區，ADC類產品在印度市場市占率第一，軟硬體已廣泛運用在當地主要的政府、銀行以及大型企業，100%以上的國營銀行使用安瑞的網通資安服務，同時，也協助拓展印度智慧城市計畫。
美商安瑞科技董事長連建欽表示：「基於安瑞長期在國際市場的耕耘，看好資安在各產業需求持續攀升，安瑞與偉康的合作將瞄準國際市場，結合偉康深厚的資安技術實力，推出創新資安產品，未來將與偉康共同耕耘資安市場，往南亞、東南亞等地區擴大發展。」
因應近期政府零信任網路戰略，偉康科技基於FIDO技術研發OETH One零信任解決方案，將逐步符合零信任網路認證三大核心機制，解決駭客盜用帳號密碼與保護企業內部資料，符合全球疫情時代遠端辦公需求。其核心技術的身分認證機制，在國內已導入國內多家客戶應用場景，深厚技術涵量獲得肯定，並於五月參展2023臺灣資安大會，首度曝光產品。透過安瑞科技的印度市場網絡，進行策略聯盟合作，將進一步推動偉康的產品在國際市場上的應用。
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