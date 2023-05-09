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特企／美商安瑞科技攜手偉康科技策略聯盟　布局全球資安市場

▲美商安瑞科技宣布與偉康科技攜手，以安瑞印度研發中心進行合作開發。（圖/品牌提供）
▲美商安瑞科技宣布與偉康科技攜手，以安瑞印度研發中心進行合作開發。（圖/品牌提供）

本報訊

大宇資訊(6111)旗下美商安瑞科技(Array Networks)(3664)宣布與台灣數位身分認證領導廠商-偉康科技(6865)攜手，以安瑞印度研發中心進行合作開發。偉康以FIDO技術加值共同打造零信任資安產品，守護企業數位身分；安瑞則以本身自有產品SSL VPN，用戶可以通過安全加密通道進行網絡通信，確保數據的安全性與機密性，讓用戶使用FIDO技術進行身份驗證，確保只有經過驗證的用戶可以訪問SSL VPN連接，可防止未經授權的用戶訪問敏感資源，進一步提升企業資訊安全。這更是台灣軟體服務品牌首度輸出印度海外市場。

根據Gartner研究指出，到2023年印度用戶在資安和風險管理的支出預計將達到26.5億美元，比2022年增長8.3%。看中印度龐大資安市場，偉康科技與安瑞科技策略聯盟，提供獲得國際FIDO聯盟認證的FIDO技術加值，共同打造高規格身分安全防護Array IDPass，同時滿足國際市場不同場景的企業內部認證需求，將可應用於單一登入(SSO)、遠距辦公(VPN/VDI)、Windows/Linux等作業系統。

美商安瑞科技的產品銷售已遍佈北美、歐洲、非洲和亞太等地區，ADC類產品在印度市場市占率第一，軟硬體已廣泛運用在當地主要的政府、銀行以及大型企業，100%以上的國營銀行使用安瑞的網通資安服務，同時，也協助拓展印度智慧城市計畫。

美商安瑞科技董事長連建欽表示：「基於安瑞長期在國際市場的耕耘，看好資安在各產業需求持續攀升，安瑞與偉康的合作將瞄準國際市場，結合偉康深厚的資安技術實力，推出創新資安產品，未來將與偉康共同耕耘資安市場，往南亞、東南亞等地區擴大發展。」

因應近期政府零信任網路戰略，偉康科技基於FIDO技術研發OETH One零信任解決方案，將逐步符合零信任網路認證三大核心機制，解決駭客盜用帳號密碼與保護企業內部資料，符合全球疫情時代遠端辦公需求。其核心技術的身分認證機制，在國內已導入國內多家客戶應用場景，深厚技術涵量獲得肯定，並於五月參展2023臺灣資安大會，首度曝光產品。透過安瑞科技的印度市場網絡，進行策略聯盟合作，將進一步推動偉康的產品在國際市場上的應用。

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偉康科技總經理陳怡良表示：「透過此次偉康科技與安瑞科技的策略結盟合作，不僅為台灣資安產業在海外市場帶來更多機會，也展現台灣品牌邁向國際的實力與競爭力。相信在雙方的共同努力下，未來將有更多合作成功案例，壯大海外規模，擴大在國際市場上的影響力。」

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