歐盟外交共識決遭批難成事　德總理倡議改成多數決

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今天是「歐洲日」，以紀念歐盟最初溯自法、德在1950年倡建的煤鋼聯盟，歐洲議會（European Parliament）特地邀請蕭茲（Olaf Scholz）在史特拉斯堡的全體大會對歐盟前景發表演說。
蕭茲說他相信21世紀將是「多極化」的世界，而歐盟應成為地緣政治上的一極，與其他強權競爭。
對中國，他重申歐盟對中國的三聯式定位，即夥伴、競爭者和體制性對手，「當然，競爭者和體制性對手的比重正在增加」。
蕭茲強調他同意歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的主張，歐盟與中國應聰明的「去風險化」（de-risking），包括分散供應鏈、與全球其他地區和國家建立更多自由貿易關係。
談及歐盟對全球事務負有責任、內部必須更團結後，他提到歐盟需要改革，並說他將在歐盟27國首長組成的理事會（European Council）討論、推動歐盟外交政策改採多數決，並希望歐盟課稅政策也改多數決。
歐盟目前對外政策須取得全體一致決定，等於任何一個會員國都能「一夫當關」，對其他26國的共識享有否決權。這種爭取全員妥協的模式，讓歐盟外交行動決策緩慢，且經常顯得出招無力。
最明顯的例子是俄羅斯發動全面侵略烏克蘭的戰爭以來，匈牙利就經常要脅否決歐盟對俄制裁政策，以換取歐盟解凍對匈牙利的撥款。匈牙利因違反歐盟法治原則而被歐盟執委會凍結部分援助資金。
德國外交部連同比利時、芬蘭、法國、義大利、荷蘭、西班牙、盧森堡和斯洛維尼亞共9國，在4日發表聲明，主張歐盟共同外交和安全政策的決議改成「限制性多數決」（qualified majority），也就是2/3以上同意就可通過。
9國聲明表示這將強化歐盟在外交上的表現，「改善決策方式也是讓歐盟更適合（因應）未來的關鍵」。
因健康問題住院多時、對義大利政壇仍有重要影響力的前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）為其政黨5日大會發表在病房錄影的致詞時，也主張歐盟必須朝向多數決，以因應巨大的全球性挑戰，「從（因應）中國帝國主義（的挑戰）開始」。
蕭茲在歐洲議會的倡議獲得現場不少議員支持，但也有人反對改採多數決。例如保守黨團（ECR）共同主席雷谷科（Ryszard Antoni Legutko）就當著蕭茲的面，猛批德國先是獨斷決定對移民開放國界管制，又獨斷獨行養成對俄國的能源依賴，造成其他國家困擾。
雷谷科說，「歐盟許多問題來自這些大傢伙（big guys，指大國），搞砸的事愈多，卻要求愈多權力」。雷谷科捍衛小國的否決權，認為多數決將使德國等大國更容易結盟主導歐盟政策。
對於多數決倡議，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）日前簡短回應，凸顯歐盟制度改革的困境，他說：「要改變共識決（模式），得先獲得共識決（通過）才行。」（編輯：周永捷）1120509