離婚恐影響小孩的一生　掌握5項重點減輕對孩子的傷害

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離婚對不同年齡層的孩子影響也不同
- 學齡前兒童（0-5歲）：
- 學齡期兒童（6-12歲）：
- 青少年（13-18歲）：
父母離婚會對小孩有哪些影響？一、情緒困擾：
小孩可能會感到悲傷、沮喪、憤怒、失落、焦慮等負面情緒，因為他們無法理解為什麼父母要離婚，或者他們感到自己的家庭被破壞了。
二、學業成績下降：
小孩的學業成績可能會受到影響，因為他們分心、失去興趣，或者因為他們需要照顧弟妹或幫忙家務而無法專心學習。
三、社交障礙：
小孩可能會因為父母離婚而感到孤單、不安全、自卑，進而影響他們的社交能力和人際關係。
四、行為問題：
受到父母離婚的影響，小孩可能會表現出負面行為，如反抗、退縮、甚至濫用毒品與青少年犯罪等，因為他們無法妥善處理負面情緒和情感問題。
如何減輕離婚對小孩的影響？為了幫助孩子度過父母離婚帶來的負面影響，家長可以能提供情感支援、減輕影響，讓孩子感受到愛和關心，如尊重孩子的感受、保持穩定和規律的生活、提供愛和支持、幫助小孩建立安全感和自信心、協商共同撫養計畫和尋求專業支援，並給予必要的輔導，以解決孩子的情緒、學習與行為等問題，讓孩子更好地應對人生巨變。
一、尊重孩子的感受：
讓孩子知道他們的感受很重要，可以隨時向父母表達他們的情緒和問題。父母應該盡量理解和尊重孩子的感受，避免將他們捲入父母的爭吵或負面情緒中。
二、保持穩定和規律的生活：
父母應盡量維持孩子的生活穩定和規律，例如保持正常的作息時間、飲食習慣、學校和課外活動等。這有助於孩子保持穩定和安全的感覺，並減輕離婚對他們的影響。
三、提供愛和支援：
不斷地告訴孩子，你們愛他們，並會提供支援和鼓勵。父母應該盡量協助孩子調整到新的家庭狀況，並鼓勵孩子進行積極的活動，例如運動、藝術或其他興趣愛好等。
四、協商撫養計畫：
父母協商撫養計畫，以確保孩子得到充分的照顧和關注。這包括如何分配孩子的時間、如何進行撫養、如何維護父母與孩子之間的溝通和互動等。
五、尋求專業支援：
有些孩子可能需要額外的支援和協助，例如心理治療或輔導。父母可以考慮尋求專業支援，以幫助孩子更好地應對離婚帶來的影響。
無論孩子的年齡大小，父母離婚時都需要給予他們足夠的時間和空間，以接受並應對離婚帶來的變化。此外，建議在與孩子談論時，保持冷靜和穩定，並避免責備和指責，以免加重孩子的壓力和負面情緒。如果需要，可以考慮尋求專業人士的幫助和建議。
心理諮商可以提供一個安全、私密和支持性的環境，幫助孩子表達情感、解決問題和建立積極的應對策略。建議尋找經驗豐富、有資格的心理諮商師。心理諮商師通常會使用遊戲、藝術和對話等方式與孩子進行互動，並根據孩子的年齡、發展階段和需要，量身定制適當的治療方案。諮商師還可與家長合作，提供支持和指導，以確保孩子得到全面的幫助和照顧。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57723
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